Andorra aprova la llei que prorroga els contractes de lloguer i congela la majoria de rendes

El text ha rebut el suport de tota la càmera parlamentària



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Andorra ha aprovat aquest dimarts la llei que regula temporalment el mercat de lloguer, garantint pròrrogues de contractes de tres anys i congela la majoria de rendes pel 2024.

El text s'ha aprovat per unanimitat en una sessió en el Consell General (Parlament), i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que abordar la problemàtica de forma conjunta "és la millor garantia d'èxit".

De fet, Marsol ha explicat que s'ha fet un exercici de responsabilitat política perquè tots han cedit "per l'interès general".

NOMBROSOS CANVIS

La llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges ha sofert nombrosos canvis durant el treball en comissió, després que la primera versió presentada pel Govern provoqués un rebuig tant per part dels arrendadors com dels arrendataris.

Finalment, el text aprovat aquest dimarts fixa per regla general una pròrroga de tots els lloguers per un termini de tres anys, fins el 2027.

A més, per 2024 només preveu increments de les rendes més baixes: IPC més un 4% per als lloguers que estan per sota dels sis euros el metre quadrat; IPC si s'està entre sis i set euros el metre quadrat i un 4% per a les rendes entre els set i vuit euros el metre quadrat, mentre que els lloguers per sobre dels vuit euros el metre quadrat queden congelats.

Igualment, s'ha acordat que durant el 2025 es valorarà un increment de les rendes amb l'IPC en funció de la conjuntura econòmica i de la inflació.

La llei aprovada també estableix un termini de 18 mesos per crear un registre d'habitatge, incrementa fins als 50 euros per metre quadrat l'impost als pisos buits i allarga la moratòria per a la concessió de noves llicències de pisos turístics fins a setembre de 2025.

GRUPS

La consellera general (parlamentària) del grup Demòcrata, Meritxell López, ha llançat un missatge als propietaris, crítics amb la llei, reiterant que la intervenció del mercat "no pot continuar indefinidament".

El president del grup parlamentari de Concòrdia, principal partit de l'oposició, Cerni Escalé, ha defensat la llei assegurant que dóna "seguretat" a arrendataris i propietaris.

Per la seva banda, la consellera del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha lamentat haver perdut "un temps preciós", però s'ha mostrat confiada que, a partir d'ara, es treballin mesures per definir una política d'habitatge global i única de país, ha dit literalment.

La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha destacat l'"escolta activa" per part del Govern i ha posat en valor els tres anys de tranquil·litat --textualment-- per prendre mesures per desbloquejar pisos buits o disposar de registre de la propietat, entre altres.

Finalment, el parlamentari no adscrit, Víctor Pintos, ha considerat la llei com a "imprescindible", però remarcant que les mesures han d'estar limitades en el temps, segons les seves paraules.