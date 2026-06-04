Andorra aprova la llei que permet la desintervenció dels contractes de lloguer

Els grups de l'oposició alerten que la situació serà perjudicial per a les famílies
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
El Consell General d'Andorra ha aprovat aquest dijous el projecte de llei que permet la desintervenció dels contractes de lloguer.
El text ha tirat endavant amb els vots favorables dels partits que integren la majoria parlamentària --Demòcrates i Ciutadans Compromesos--, mentre que els partits de l'oposició s'hi han manifestat en contra per motius diversos, com que perjudicarà les famílies.
Tant la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, com la consellera general de Demòcrates, Berna Coma, han defensat la necessitat de posar fi a una mesura "excepcional" com van ser les pròrrogues dels contractes vigents des del 2019.
A més a més, s'ha assegurat que no es tracta d'una liberalització total del mercat, sinó que el text busca una desintervenció "progressiva i amb garanties", aportant un model equilibrat que mantindrà la cohesió social.
Des del principal grup de l'oposició, Concòrdia, el seu líder, Cerni Escalé, ha criticat la inversió estrangera "descontrolada" que des del seu punt de vista ha comportat la crisi actual i ha demanat una moratòria a la inversió estrangera en immobles, a més d'incrementar la tributació sobre les plusvàlues per atacar l'especulació.
Per la seva part, la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, considera que la descongelació arriba tard, però ha celebrat que en la tramitació del text s'aprovés la seva proposta d'impedir que les societats no residents tinguin la seu social en un pis residencial.
Finalment, el socialdemòcrata Pere Baró ha advertit que la llei posarà fi "a l'Andorra que coneixem" i que no és moment de descongelar lloguers perquè el parc públic d'habitatge encara no és suficient.
MODEL APROVAT
La llei aprovada aquest dijous preveu una desintervenció progressiva dels contractes entre els anys 2027 i 2030, amb topalls màxims de preu i en funció de l'antiguitat del contracte i el preu del metre quadrat.
Concretament, es començarà amb els contractes signats el 2012 o abans, a banda dels que se situïn a un preu inferior als 6 euros el metre quadrat, per als quals la pròrroga finalitzarà el 2027.
A més a més, per incentivar que el propietari prefereixi mantenir l'actual arrendatari, si es formalitza un nou contracte amb arrendataris nous, el preu del lloguer haurà de ser obligatòriament el mateix que hi havia fins aquell moment i com a màxim el que estableix la llei.
La nova llei també estableix controls més estrictes sancions i indemnitzacions per a l'arrendador, per evitar la 'trampa del fill', a banda d'excepcions, com els lloguers superiors a 2.500 euros mensuals, els de residents passius o els de pisos que necessitin obres estructurals, que no quedin sotmesos a la pròrroga.