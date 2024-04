Andorra aprova la llei del català que obligarà a tenir un nivell mínim a tots els residents

El text s'ha validat amb 25 vots i 3 en contra



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Andorra ha aprovat aquest dijous la nova Llei de la llengua pròpia i oficial que preveu que a partir de 2029 es requereixi acreditar un nivell mínim de català a tots els residents per poder renovar el seu permís d'immigració.

El text s'ha aprovat en la sessió de Consell General per 25 vots a favor i 3 en contra, corresponents al grup parlamentari minoritari d'Andorra Endavant, mostrant l'ampli consens que s'ha aconseguit amb el treball en comissió del projecte de llei.

La consellera general (parlamentària) d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha criticat la norma, ja que considera que pot generar "resistència i aversió" a la llengua i posar en perill l'economia i la cohesió social, en les seves paraules.

Amador ha lamentat també els imports de les sancions previstes, que poden arribar als 60.000 euros en els casos més greus i ha qualificat la llei d'"excessiva i coercitiva".

En canvi, han votat de forma favorable tant els grups de la majoria (Demòcrates i Ciutadans Compromesos), com els altres dos de l'oposició, Concòrdia (el principal) i Partit Socialdemòcrata.

EXIGÈNCIES

El text final preveu que a partir del 2026 s'haurà de fer una formació de català de 30 hores per obtenir la renovació del permís de residència i treball si no s'acredita un nivell A1, que serà necessari en la primera renovació.

En la segona renovació del permís el nivell a acreditar serà l'A2 i a partir del 2029 aquesta exigència serà aplicable a tots els permisos d'immigració que emet el Principat, per la qual cosa també afectarà a 'youtubers', residents passius o esportistes.

A més, les empreses hauran de garantir l'atenció al públic en català i l'obligació de les administracions de fomentar la promoció de les obres audiovisuals en català.

CURSOS

La ministra andorrana de Cultura, Mònica Bonell, ha defensat el text i ha afirmat que, des que es va donar a conèixer, el nombre de persones que assisteixen als cursos de català "s'ha triplicat", arribant a les 1.800.

Per aquest motiu, ha defensat que la llei serà positiva, ja que segons ella no s'ha de veure la llengua com una barrera, sinó "com una oportunitat de compartir i com una eina d'integració".