Andorra aplicarà un pla per reforçar competències en llengua i matemàtiques el curs vinent

Es replantejarà l'ús de tauletes a les aules

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 17 (EUROPA PRESS)

Andorra implantarà a partir del curs escolar vinent un pla de millora del sistema educatiu per reforçar les competències en llengua, comprensió lectora i matemàtiques.

Ho ha anunciat aquest dilluns el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladis Baró, en una compareixença davant la Comissió Legislativa d'Educació del Consell General, al costat del secretari d'estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, informa el Govern andorrà en un comunicat.

El pla preveu revisar la planificació pedagògica de l'Escola Andorrana per assegurar una hora setmanal dedicada al desenvolupament de la comprensió lectora i una altra per a la producció escrita en primer i segon ensenyament (equivalents a la primària i la secundària del sistema espanyol).

De la mateixa manera, també es prioritzarà el temps lectiu dedicat a la resolució de problemes (una hora en primer ensenyament i dues en segon), i es dedicarà més temps a la teorització matemàtica dins de l'aula.

"RACIONALITZAR L'ÚS DE LES TAULETES"

En relació amb el material que es fa servir a les aules, els responsables d'Educació han anunciat que es replantejarà l'ús de les noves tecnologies, "racionalitzant l'ús de tauletes" a les aules.

El replantejament considerarà l'ús d'altres suports electrònics, com l'ordinador, o de material físic o en paper, com els llibres de lectura o llibres de suport, per "millorar les habilitats" dels alumnes en relació amb el desenvolupament de diferents àmbits competencials i per preparar-los per a necessitats futures.

MÉS FORMACIÓ PER ALS DOCENTS

A més a més, el pla també inclou "més formació específica i obligatòria" per al personal docent en didàctica de les matemàtiques, de les llengües i de les ciències físiques i de la naturalesa.

En el cas dels equips directius, s'ha previst "formacions complementàries" en matèria d'avaluació interna i també es revisaran els perfils professionals del cos educatiu, per la qual cosa en les pròximes setmanes el personal del ministeri traslladarà a les direccions dels centres i als professors el detall del pla.

RESULTATS DE 'PISA FOR SCHOOLS'

Les accions del pla de millora tenen en consideració les dades relatives al rendiment dels alumnes que s'han extret dels resultats 'PISA for schools' (organització que depèn de l'OCDE) i de l'avaluació del rendiment dels alumnes de l'Escola Andorrana (elaborat pel Ministeri d'Educació).

En el cas dels resultats PISA, els centres de segon ensenyament se situen en una mitjana de 467 en lectura (la mitjana de l'OCDE és de 476), una mitjana de 450 en matemàtiques (la mitjana de l'OCDE és de 472) i una mitjana de 459 en ciències (la mitjana de l'OCDE és de 484).

Segons el Govern andorrà, els resultats "s'assimilen" a l'evolució de les puntuacions mitjanes de les avaluacions PISA de l'OCDE i als resultats d'altres centres de la UE, a més de les puntuacions mitjanes en les proves dels sistemes educatius dels països veïns.

D'altra banda, les proves d'avaluació del rendiment mesuren el desenvolupament de les competències dels programes de català, francès i matemàtiques dels alumnes de l'últim curs de primer ensenyament i de l'últim curs de segon ensenyament de manera bianual.

CURS 2022-2023

Dels resultats del curs 2022-2023 s'observa que, quant a llengua catalana, els alumnes de primer ensenyament finalitzen l'etapa educativa amb una mitjana de 6,79 en comprensió lectora (7,43 el curs 2020-2021) i d'un 5,57 en expressió escrita (5,53 el 2020-2021).

En el cas del segon ensenyament obtenen una mitjana de 7,15 en comprensió escrita (8,16 el 2020-2021) i un 5,35 en expressió escrita (5,09 el 2020-2021).

Quant al francès, els alumnes de primer ensenyament finalitza l'etapa educativa amb una mitjana de 7,17 en comprensió lectora (7,37 el curs 2020-2021) i d'un 5,30 en expressió escrita (6,09 el 2020-2021).

En segon ensenyament s'obté una mitjana de 6,49 en comprensió escrita (6,87 el curs 2020- 2021) i un 4,09 en expressió escrita (5,04 el 2020-2021).



Finalment, quant a matemàtiques, en primer ensenyament es registra una mitjana d'un 7, 17 juny (6,93 el curs 2020-2021) - i els de segon ensenyament obtenen un 4,88 de mitjana (5,19 el 2020- 2021).