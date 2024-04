Andorra anuncia un "ambiciós" pla per posar al mercat 1.500 pisos de lloguer en 3 anys

Preveu la "cessió obligatòria temporal" de pisos buits i prohibir més llicències d'habitatge turístic



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dijous un "ambiciós" pla de mesures per posar al mercat 1.500 pisos de lloguer en 3 anys.

En un comunicat, explica que l'objectiu és "avançar cap a un creixement sostenible" i aportar solucions a una de les principals preocupacions de la ciutadania com és l'accés a l'habitatge de lloguer.

Les mesures "de xoc" quedaran recollides en un projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, que inclourà qüestions com la "cessió obligatòria temporal de pisos buits", la prohibició de noves llicències d'habitatges d'ús turístic i d'apartaments turístics amb un sistema de caducitat, revocació de permisos ja atorgats, i limitació d'adquisició d'un màxim de 2 immobles per als no residents al país.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que són "mesures immediates" que vol implementar al llarg d'aquest any i que responen a reptes que cal afrontar.

Ha defensat que calen mesures decidides i valentes per fer compatible el turisme i la construcció amb "un creixement harmònic" que respecti el medi natural i el dret dels ciutadans a l'habitatge.

PISOS BUITS

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha avançat que el projecte de llei inclourà la "incorporació obligatòria" dels pisos buits al mercat de compra o lloguer, si bé abans es treballarà per acabar el cens d'habitatges buits.

Es tracta d'una mesura que, segons els càlculs del Govern andorrà, podria aportar al mercat "uns 800 pisos", ha dit la ministra.

Sobre la base de les dades del cens, es notificarà al propietari del qui es tingui constància que té el seu habitatge desocupat, moment en què podrà justificar-ne el motiu i se li donaran tres mesos per posar-ho al mercat.

Igualment, es preveu que pugui cedir "voluntàriament" el seu pis buit al Govern perquè passi a formar part del parc públic d'habitatges a un preu assequible a canvi d'una contraprestació econòmica.

Si el propietari no accepta les opcions anteriors, es podrà activar, també amb contraprestació, una "cessió obligatòria temporal" de l'ús de l'habitatge al Govern o a l'Institut Nacional de l'Habitatge per incorporar-ho al parc públic.

El propietari mantindrà, però, l'opció de recuperar l'immoble en tot moment "mentre ho segueixi destinant a lloguer o a venda".

SECTOR TURÍSTIC

A causa de la "pressió" que el turisme exerceix sobre l'habitatge, el ministre titular de la cartera, Jordi Torres, ha explicat que s'aposta per prohibir indefinidament --literalment-- la concessió de noves llicències d'habitatges d'ús turístic i apartaments turístics.

Sobre les llicències ja atorgades, s'implementarà un sistema de caducitat temporal, que es podran renovar cada tres anys si es compleixen "criteris de qualitat".

Les llicències d'habitatges d'ús turístic que es trobin en un edifici on menys del 30% del total d'habitatges es dediquin a l'activitat turística se'ls revocarà la llicència en un termini de tres anys.

Segons Torres, hi haurà "uns 650 pisos" afectats per aquesta mesura, la qual cosa suposa un 25% del total d'habitatges d'ús turístic del país.

Igualment, s'ha previst un increment de la taxa turística en un termini d'un any i també s'estudiarà la implementació d'una vinyeta per circular en vehicle privat o autobusos de línia internacional per a visitants que no hi pernoctin.

INVERSIÓ ESTRANGERA

També s'ha acordat que les persones amb menys de dos anys de residència al país només podran adquirir "un màxim de dos béns immobles".

El Govern també ha decidit prohibir les promocions immobiliàries estrangeres, excepte, "si estan destinades al mercat de lloguer".