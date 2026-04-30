Andorra analitza vies de col·laboració amb l'Oficina de l'ONU contra la droga i el delicte

L'organisme identifica el Principat com un soci potencial pel seu compromís amb el multilateralisme
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)
Andorra ha acollit aquest dijous una delegació de l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) per aprofundir en el coneixement mutu i explorar vies de col·laboració.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, la visita s'emmarca en una ronda de contactes que la UNODC està duent a terme amb diversos països amb l'objectiu d'ampliar i diversificar les seves aliances, especialment amb els quals fins ara no ha mantingut cap cooperació estructurada.
De fet, l'organisme ha identificat Andorra com a soci potencial arran del seu compromís amb el multilateralisme i la trajectòria de col·laboració amb altres agències del sistema de les Nacions Unides, com la Unesco.
La delegació desplaçada a Andorra està integrada per Fedor Klimchuk, sotsdirector general de la Divisió d'Anàlisi de Polítiques i Assumptes Públics i responsable de la Banca d'Assumptes Públics i Suport a la Polítiques, i per Igor Kondratyev, responsable de Relacions Exteriors de la Secció de Cofinançament i Associacions.
Per part d'Andorra, ha mantingut reunions amb representants dels principals departaments implicats, incloent els àmbits d'interior, policia, sanitat, ciberseguretat, antidopatge i afers exteriors.
Entre les qüestions d'interès destacades per la UNODC figuren la gestió del fenomen de les drogues -tant el que es refereix al control de substàncies amb ús medico com al seguiment del consum il·legal-, el combat contra el crim organitzat transnacional, la lluita contra la corrupció i la lluita contra la ciberdelinqüència.
Aquesta primera visita representa una oportunitat per a Andorra per reforçar les seves polítiques públiques en àmbits clau com la salut, la justícia i la seguretat, així com per accedir a coneixement especialitzat, dades i bones pràctiques internacionals.