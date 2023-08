Andorra "ampliarà significativament" el servei de transport públic amb la Seu d'Urgell

Els usuaris tindran un bus cada 30 minuts



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dimarts que el servei d'autobús entre el Principat i la Seu d'Urgell "ampliarà significativament" les freqüències a partir de la primera quinzena de setembre i incorporarà millores destacades pels usuaris.

De fet, segons es detalla en un comunicat, les freqüències "gairebé es triplicaran" i s'incorporaran diverses freqüències exprés al llarg del dia, a més de preus més barats amb l'adquisició de bonus.

Ho ha donat a conèixer el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilidad, David Forné, en una roda de premsa per anunciar l'autorització "de forma definitiva" de l'explotació de la línia a l'oferta presentada per Autocars Andorra 2011-La Hispano de Fuentes en Segures (HIFE).

L'autorització s'ha dut a terme després que l'empresa que fins ara donava el servei, Montmantell, fes fallida, i compartirà servei amb les empreses Camino Bus-Autocars Lázara que actualment també ho ofereixen.

Forné ha manifestat que la línia que connecta amb la Seu "és estratègica per a Andorra" i per aquest motiu s'ha volgut potenciar, segons les seves paraules, rebaixant el cost i impulsant una major freqüència.

El secretari d'Estat s'ha mostrat convençut que les novetats introduïdes seran acollides "de bon grat" pels usuaris actuals i també permetran captar altres nous, explica el comunicat.

HORARIS

Segons el comunicat del Govern, la nova autorització amplia la freqüència a un bus cada 30 minuts i també "suma amplitud horària" a l'inici i final del servei.

El primer bus sortirà d'Andorra cada dia a les 7 hores del matí i l'últim a les 21.30 hores (excepte diumenges i festius que l'últim bus d'Andorra sortirà a les 20.15 hores).

Des de la Seu fins el Principat, el primer bus sortirà a les 6.30 hores i l'últim a les 21.30 hores de dilluns a dissabte, mentre que diumenges i festius començarà a les 7 hores i acabarà a les 21 hores.

Això significa arribar a 32 combois per dia, "lluny dels 14 que s'oferien abans", indiquen donis de l'executiu.

A més, per donar resposta als usuaris que cerquen "una connexió exprés en hores punta", s'ha previst oferir 7 serveis llançadora en cada sentit que connectin la Seu d'Urgell amb l'Estació Nacional d'Autobusos d'Andorra la Vella sense fer cap parada.

La nota de premsa exposa que el servei de busos llançadora també es mantindrà els diumenges i festius amb 5 autobusos.

PREUS

Quant a la tarifa, el comunicat assenyala que s'implementarà "una rebaixa del 6%" pels usuaris que tinguin bons habituals, es crearà un bo trimestral per a estudiants i s'aplicaran descomptes d'entre un 10% i un 20% per a famílies nombroses, monoparentals i per a la tercera edat, recull la nota de premsa.

Igualment, el nou servei preveu "un sistema de venda anticipada" de bitllets a través d'una web i una aplicació, informació del servei en temps real per als usuaris, transport de mascotes, atenció a l'usuari les 24 hores i vehicles accessibles para personis amb diversitat funcional.

Finalment, des de l'Executiu també es destaca que la nova autorització "exigeix" que els vehicles que prestin el servei tinguin una categoria mínima Euro 6 i una antiguitat màxima de 5 anys, per reduir emissions de CO2.

En aquest sentit, el comunicat recull que el nou explotador ja ha anunciat que els tres vehicles que operessin la línia seran "híbrids nous".