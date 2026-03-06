Andorra ampliarà el parc públic d'habitatge de lloguer assequible comprant més edificis

Ho ha anunciat la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, després d'una reunió del CES
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS).
La ministra d'Habitatge d'Andorra, Conxita Marsol, ha anunciat aquest divendres que el Govern d'Andorra té la voluntat d'ampliar el parc públic d'habitatges destinats a lloguer assequible adquirint nous edificis.
Marsol considera que "és un bon moment" per dur a terme l'operació gràcies al superàvit pressupostari assolit en l'exercici 2025, informa el Govern andorrà en un comunicat.
L'anunci ha arribat a la sortida de la reunió del Consell Econòmic i Social (CES), en què la ministra ha pogut escoltar les valoracions de patronals i sindicats respecte al futur projecte de llei de descongelació dels lloguers que l'executiu preveu entrar a tràmit parlamentari "pròximament".
Marsol va presentar al CES el projecte de llei el passat 19 de febrer, un text que inclou la desintervenció "progressiva i garantista" del mercat de lloguer, a més de limitacions específiques als increments de la renda per afavorir una transició equilibrada cap a un model tradicional regulat per l'oferta i la demanda.
En aquest sentit, ha recordat que des del 2019 l'executiu ha intervingut el mercat de lloguer, obligant a congelar els contractes mentre s'han desenvolupat polítiques "decidides" d'habitatge amb la creació d'un parc públic de gairebé 500 pisos de lloguer assequible.
Un projecte que ha suposat una inversió "multimilionària" i que s'ha acompanyat de mesures per posar pisos buits al mercat residencial, retornar part dels apartaments turístics al mercat ordinari i també s'han previst ajuts per facilitar l'accés a la compra d'un primer habitatge.
Un cop completades totes aquestes mesures, Marsol ha manifestat que és el moment d'iniciar la desintervenció del mercat de lloguer de manera progressiva durant els pròxims anys.