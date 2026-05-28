Andorra ampliarà el cribratge de càncer de mama a partir dels 45 anys

La mesura s'inclou en el pla oncològic nacional 2026-2030
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha anunciat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a partir dels 45 anys (cinc anys abans que ara) com a mesura de reforç de la prevenció i detecció precoç.
La mesura es recull en el pla oncològic nacional 2026-2030, que estableix les prioritats per reforçar la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i l'acompanyament de les persones amb càncer, que s'ha presentat aquest dijous, informa el Govern andorrà en un comunicat.
La ministra de Sanitat, Helena Mas, ha destacat que el pla "posa els pacients al centre" i també els integra i els fa partícips a través del consell assessor del pla, que es crearà enguany i en el qual podran aportar la seva visió i experiència.
De fet, la ministra ha assegurat que l'oncologia és una de les "prioritats" de la legislatura i el pla, elaborat conjuntament amb el doctor Josep M. Borràs, estableix el full de ruta per consolidar les accions que s'han dut a terme fins ara.
A més d'ampliar el cribratge del càncer de mama, també es vol incrementar la participació en els programes existents i engegar-ne un de nou de cribratge de càncer uterí.
El pla també contempla analitzar la viabilitat d'una prova pilot per a fumadors de molt alt risc i el fet de disposar d'un protocol consensuat de detecció precoç del càncer de pròstata.
Per millorar la qualitat de vida dels pacients i del seu entorn familiar, es reforçarà la psicooncologia, es consolidarà la rehabilitació especialitzada i s'avaluaran millores en l'atenció social i sanitària, especialment per a les persones amb càncer i els llargs supervivents.
DIAGNÒSTIC
En relació amb el diagnòstic, Borràs ha subratllat que l'abordatge òptim ha de ser multidisciplinari per arribar a consensos terapèutics, raó per la qual s'aposta per potenciar la unitat de diagnòstic ràpid per ampliar la capacitat diagnòstica del país, consolidar els comitès de tumors i garantir la coordinació amb els centres de referència d'Espanya i França.
De la mateixa manera, es posa el focus en el càncer hereditari i l'oncologia de precisió, amb la voluntat de potenciar el programa existent d'assessorament genètic per als casos amb alt risc hereditari, amb suport psicooncològic.
Així mateix, es preveu garantir l'accés a panells de seqüenciació de nova generació per personalitzar els tractaments mitjançant teràpies dirigides segons el perfil molecular, seguint la feina ja iniciada tant a Andorra com en col·laboració amb els centres de referència.
Finalment, el full de ruta inclou mesures per consolidar l'equip multidisciplinari de cures pal·liatives i reforçar l'atenció domiciliària, d'acord amb les preferències dels pacients i els criteris clínics.
Alhora, es preveu la creació d'un sistema d'informació assistencial integrat que incorpori les dades dels centres de referència, amb l'objectiu d'ampliar la informació disponible i consolidar el registre poblacional de càncer.
Segons les dades recollides en el comunicat, Andorra tracta anualment uns 400 casos de càncer: el 58% en homes i el 42% en dones.
Quant als tumors més freqüents, el de mama és el més prevalent (14%), seguit del colorectal (13,1%), el de pròstata (11,2%), el de tràquea, bronquis i pulmó (9,7%) i el de bufeta (7%).