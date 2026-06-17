Andorra amplia el parc públic d'habitatge de lloguer assequible amb 44 pisos nous

El Govern del Principat preveu iniciar el procés per adjudicar els pisos pròximament
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dimecres l'ampliació del parc públic d'habitatge de lloguer assequible amb 44 pisos nous de l'edifici Broda Nova I.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, el consell de ministres ha acordat cedir a l'Institut Nacional de l'Habitatge l'edifici situat a Andorra la Vella perquè pròximament es pugui activar el procés d'adjudicació.
L'immoble disposa de 44 habitatges, dels quals 15 d'una sola habitació, 23 de dues habitacions i 6 de tres, a més d'un local a la planta baixa que se cedirà al Comú (ajuntament) d'Andorra la Vella i dos locals més destinats a instal·lacions de l'edifici.
L'immoble també té 200 places de pàrquing per a cotxes i unes 20 per a motos, que permetran que cada pis disposi d'una plaça, mentre que la resta se cediran al Comú perquè les gestioni.
El Govern del Principat recorda que l'edifici s'ha construït en una parcel·la cedida gratuïtament el març del 2020 pel Comú d'Andorra la Vella a l'executiu, quan l'actual ministra d'Habitatge era la cònsol major (alcaldessa) de la capital.
A la mateixa parcel·la s'hi està construint un segon edifici (Broda Nova II) de 42 habitatges que es preveu que estigui enllestit el 2029.
Amb la incorporació dels 44 pisos de l'edifici de Broda Nova I, aquest 2026 el total de pisos del parc públic serà de 266, dels quals 8 queden reservats per a situacions d'emergència residencial.