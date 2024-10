Andorra agraeix la tasca del representant personal del copríncep francès durant 7 anys

Espot li reconeix el suport rebut en "moments clau"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha agraït la tasca desenvolupada pel representant personal del copríncep francès, Patrick Strzoda, durant els set anys que ha ocupat el càrrec.

Espot ho ha fet durant l'acte de comiat celebrat aquest divendres, i ha destacat que Strzoda ha "entès i sabut interpretar" els valors que marquen la idiosincràsia, el caràcter i l'esperit del poble andorrà, de la seva singularitat i de la seva excepcionalitat, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.

Per la seva banda, Strzoda ha definit els set anys de treball com l'etapa professional "més apassionant" de la seva carrera, i ha afirmat que tot i que se'n va no trencarà els llaços amb Andorra.

El fins ara representant del copríncep francès s'ha ofert a continuar donant suport "on pugui ser útil", i ha elogiat el sistema polític del Principat, en definir-lo com un exemple de democràcia de proximitat --textualment--.

"MOMENTS CLAU"

Durant el seu discurs, Espot ha reconegut el suport del copríncep francès i del seu representant en "moments clau" per al país com la pandèmia i en el procés de negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea.

El cap de govern ha definit com "molt important" el suport rebut durant tot el procés de converses amb la Comissió Europea, i ha recordat que fa poc més d'un mes Strzoda va compartir amb la societat andorrana la seva visió sobre l'encaix d'Andorra amb la UE.

Espot també ha destacat altres àmbits de relació amb el copríncep francès com les inversions en infraestructures de comunicació, els intercanvis empresarials o amb el restabliment del consolat francès el febrer del 2020.

ÀMBIT EDUCATIU

Ha incidit en l'àmbit educatiu, en el qual, segons Espot, sempre ha quedat clara la voluntat "de continuar reforçant el sistema educatiu" des que fa més de 120 anys es va establir al país.

A més a més, Espot ha destacat la importància del coprincipat parlamentari com una estructura institucional que "dona sentit" a l'existència de l'Estat andorrà.

En l'acte de comiat també hi han estat presents els ministres de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol; de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; d'Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, a més d'altres autoritats i representants d'institucions del país i dels països veïns.