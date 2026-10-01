Andorra adjudica a Chalair la nova concessió de rutes aèries i volarà a Madrid, Palma i París

La companyia també preveu rutes estacionals a Niça, Lió i Nantes
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 1 (EUROPA PRESS).
El Govern d'Andorra ha adjudicat a la companyia francesa Chalair Aviation la nova concessió de les rutes aèries des de l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell que connectaran amb Madrid, Palma i París.
Segons ha detallat el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, l'adjudicació marca "un punt d'inflexió" per a l'aeroport pirinenc que servirà perquè el Principat faci un pas endavant en la seva connectivitat internacional, informa aquest dijous el Govern andorrà en un comunicat.
Una de les novetats més destacades de la nova concessió, a més d'afegir un vol regular fins a París-Orly, és que Chalair tindrà, per primera vegada, una aeronau basada de manera permanent a l'Aeroport de la Seu.
La disponibilitat d'una aeronau ha de reforçar la "fiabilitat operativa del servei", permetrà ampliar progressivament la xarxa de destinacions i consolidarà l'aeroport com una infraestructura estratègica al servei del desenvolupament econòmic, turístic i territorial del país.
La nova operativa començarà el gener del 2027 amb dos vols setmanals durant tot l'any amb Madrid, Palma i París-Orly, i a més, durant l'estiu del 2027 la companyia incorporarà rutes amb Niça i Lió, mentre que en la temporada d'hivern 2027-2028 s'estrenarà el vol amb Nantes.
En paral·lel, les rutes de Madrid i Palma incrementaran progressivament els avions fins a arribar a tres vols setmanals i la proposta també inclou la possibilitat d'utilitzar aeronaus de més capacitat durant els períodes d'alta demanda.
Les tarifes d'entrada previstes són de 55 euros per trajecte per a la ruta amb Palma, 67 euros per a Madrid i 79 euros per a París-Orly, incloent equipatge de mà de fins a 10 quilos.
BALANÇ DE L'AEROPORT
Des de l'obertura de la primera ruta comercial el 2021, l'Aeroport d'Andorra-la Seu ha transportat més de 52.000 passatgers i només aquest 2026, fins al 13 de setembre, s'ha registrat un 14% més de passatgers que en el mateix període del 2025.
Quant a les rutes actuals, es mantenen nivells d'ocupació "significatius", amb una mitjana del 55,8% en el cas de Madrid i del 50% per a Palma, que poden ser superiors en alguns períodes concrets.
Chalair, la companyia adjudicatària, és una aerolínia regional francesa amb quaranta anys d'experiència, una flota de deu aeronaus i una àmplia trajectòria en l'operació de línies regulars.