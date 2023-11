Andorra adjudica a Air Nostrum la nova ruta aèria que connectarà amb Palma

Es tracta d'una prova pilot per a la temporada d'hivern



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació definitiva a Air Nostrum (Iberia Regional) del concurs per a la creació d'una nova ruta aèria des de l'Aeroport Andorra-la Seu d'Urgell fins a Palma.

Segons un comunicat, Air Nostrum ha estat "l'única oferta" presentada dins el termini establert, si bé es va desestimar una segona en presentar-se fora de termini.

La Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat valora que la nova ruta s'afegeixi a la ja establerta a l'Aeroport de la Seu i que permet connectar amb Madrid.

Igualment, destaca que el vol cap a Palma afegeix "alternatives per diversificar" l'arribada de turistes i l'activitat de l'aeroport, generant noves sinergies econòmiques a l'àrea dels Pirineus i desenclavant el país andorrà.

PROVA PILOT

L'adjudicació aprovada aquest dimecres és una prova pilot per connectar el Principat d'Andorra amb les illes Balears durant la temporada d'hivern 2023-2024.

La companyia oferirà dos vols, d'anada i tornada, cada divendres i cada diumenge des del 5 de gener fins al 31 de març, amb un total de 13 setmanes d'operacions durant l'hivern.

Els vols dels divendres sortiran a les 8.45 hores de Palma i a les 10.45 de la Seu, mentre que els diumenges l'avió sortirà de Palma a les 13.45 hores i de la Seu a les 15.45 hores.

La venda de bitllets es farà "dins els circuits i aliances" ja teixits per la companyia, a través del seu web.

El Govern andorrà ha informat que la companyia ja ha comunicat que el preu del bitllet serà a partir de 50 euros per vol, amb un descompte del 75% per als residents de les Balears i que aplica l'Estat espanyol per a totes les operacions aèries que es duen a terme des dels aeroports balears cap a l'estranger.

De la mateixa manera, Air Nostrum també ha anunciat que es "facilitarà" la connexió interna amb els aeroports d'Eivissa i Menorca amb el mateix bitllet del vol entre Andorra i Palma.

El Govern del Principat aportarà un màxim de 220.000 euros, en funció de l'ocupació real de la ruta, per "assegurar-ne la viabilitat econòmica", per la qual cosa el cost màxim es veurà reduït en funció de l'ocupació dels vols de la prova pilot.