Andorra acull la XV Trobada de Sindicatures de Greuges i Defensories universitàries

El fòrum de la Xarxa Vives reflexiona sobre els reptes de la intel·ligència artificial

SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA) 5 (EUROPA PRESS)

La Universitat d'Andorra (UdA) ha acollit aquest dijous i divendres la XV edició de la Trobada de Sindicatures de Greuges i Defensories universitàries de la Xarxa Vives d'universitats.

La trobada ha reflexionat sobre les oportunitats de la intel·ligència artificial (IA) en les institucions d'ensenyament superior, així com de "els desafiaments logístics i educatius" dels propers anys, informa en un comunicat la Xarxa Vives.

El rector de la UdA, Juli Minoves, ha destacat com la integració de la IA a la universitat requereix no només un canvi de tecnologia avançada, si no també "un canvi cultural i educatiu".

Segons el seu punt de vista suposa un "canvi de paradigma" que redefineix com es concep l'educació, la investigació i la gestió universitària.

Durant la seva intervenció també ha agraït als assistents "la dedicació i el compromís" en la defensa dels drets de tots el membres de la comunitat universitària i ha qualificat el seu treball com a fonamental per a la convivència i el progrés de les institucions.

En els dos dies en què s'ha dut a terme el fòrum hi ha hagut participants de les universitats d'Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Internacional de Catalunya, Lleida, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Ramon Llull i Rovira i Virgili.

ACTIVITATS

En primer lloc, els participants han pogut conèixer "les oportunitats tècniques" que ofereix la IA de la mà d'Aleix Dorca, responsable dels serveis informàtics de la UdA, seguit d'una taula rodona d'experts que ha centrat el debat en els reptes de futur que presenta aquesta eina digital.

La taula ha estat composta per Xim Cerdà, professor de l'àrea de Ciències de la Computació de la UAB, Guillem Olivé, investigador en Neurociència de la UB, Adrià Vilà, professor del departament de Psicologia de la Universitat de Girona, i Jordi Ascensi, investigador a Andorra Recerca + Innovació.

Finalment, la trobada també ha servit perquè els participants hagin pogut conèixer el patrimoni històric i cultural d'Andorra, amb visites guiades a la Casa de la Vall (Parlament antic) i un recorregut pel casc antic.

SINDICATURES I XARXA VIVES

Les Sindicatures de Greuges són l'òrgan encarregat de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, així com pel bon funcionament de les activitats i dels serveis de les mateixes universitats, indica el comunicat.

La Xarxa Vives organitza anualment i de forma rotatòria aquesta cita amb l'objectiu de crear sinèrgies de col·laboració, compartir informació i bones pràctiques entre els seus representants, i Andorra ha pres el relleu a la Universitat Rovira i Virgili.