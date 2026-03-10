Andorra acull una taula rodona sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans

Hi han participat representants institucionals i experts del Consell d'Europa
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)
Andorra ha acollit aquest dimarts la celebració d'una taula rodona, coorganitzada entre el Ministeri de Justícia i Interior i el grup d'experts sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans (GRETA) del Consell d'Europa.
La cita tenia com a objectiu debatre sobre el seguiment i l'avenç del país en relació amb la implementació del conveni de lluita contra el tràfic d'éssers humans a Andorra, informa el Govern del Principat en un comunicat.
El secretari d'estat de Justícia i Interior, Joan León, ha celebrat l'impuls de la taula rodona perquè, des del seu punt de vista, permet posar en comú perspectives variades, reforçar la cooperació institucional i avançar cap a respostes "cada cop més eficients" davant un fenomen que exigeix una acció coordinada i sostinguda en el temps.
La cita ha reunit més de trenta representants d'organismes institucionals, entitats públiques i la societat civil del Principat amb l'objectiu d'intercanviar opinions i bones pràctiques a les quals el Consell d'Europa podria continuar donant suport per fer un seguiment de l'aplicació del conveni.
León ha agraït la participació d'aquestes institucions perquè ha destacat que la lluita contra el tràfic de persones només pot ser efectiva si es construeix a partir d'un treball "coordinat i transversal" entre totes les institucions i actors implicats.
La trobada ha tingut caràcter informal i s'ha basat en el tercer informe que el GRETA ja va emetre el gener del 2024 i que correspon a les observacions i la feina dels experts de l'organisme durant la seva visita al país a finals del 2022.
El conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans està en vigor al Principat des de l'1 de juliol del 2011 i la trobada d'aquest dimarts no forma part de cap cicle d'avaluacions.