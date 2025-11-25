Andorra acull una reunió del programa iberoamericà sobre desenvolupament sostenible

Es tracta d'un programa de la SEGIB centrat en l'educació i la societat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
Andorra acull des d'aquest dimarts i fins dijous la reunió del Consell Intergovernamental del programa Iberoamericà de Ciutadania Global per al Desenvolupament Sostenible (CGpDS).
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, es tracta d'un programa de cooperació iberoamericà de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) que es va crear durant la presidència andorrana de les Conferències Iberoamericanes el 2020 i al qual Andorra es va adherir fa dos anys.
La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, ha donat la benvinguda als participants i ha subratllat que aquest programa convida a educar infants i joves perquè entenguin el món "en tota la seva complexitat", pensin de manera crítica, participin en la vida democràtica i contribueixin a construir societats més justes, igualitàries i sostenibles.
Per primer vegada el Principat acull una reunió d'aquest tipus, amb la presència dels representants de gran part dels països membres, concretament Portugal, Espanya, Xile, República Dominicana, l'Uruguai i Equador.
El projecte té un enfocament educatiu i social que pretén capacitar els ciutadans per entendre els grans reptes contemporanis, com la sostenibilitat, les desigualtats, la participació democràtica, els drets humans i la convivència, per involucrar-se activament des del seu entorn local.
PROMOCIÓ DE VALORS I COMPETÈNCIES
Així, no es limita a transmetre coneixements, també promou actituds, valors i competències per participar de manera crítica en la vida pública i contribuir a una transformació social positiva.
En aquesta línia, el programa té com a objectiu acompanyar cada país en l'elaboració d'una agenda o estratègia nacional de ciutadania global, articulada de manera interministerial, que integri i doni coherència a les iniciatives existents en tots aquests àmbits.
ACTIVITATS
Entre les activitats que es duran a terme aquests dies, s'ha previst una reunió dijous dirigida a diferents institucions amb l'objectiu que els països participants puguin explicar el programa, exposar com l'estan implementant, compartir experiències que han desenvolupat i les metodologies que utilitzen, i analitzar quins elements pot aplicar Andorra.
Finalment, divendres se celebrarà una reunió en la qual els estats participants compartiran la metodologia utilitzada per implementar els objectius concrets del programa que servirà per treballar la posada en pràctica de manera transversal dels objectius de la ciutadania global per al desenvolupament sostenible a Andorra.