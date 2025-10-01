Andorra acull l'Open Living Lab Days que atreu 350 experts de 44 països diferents

L'edició d'enguany permet convertir el país en un cas d'estudi viu
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
Andorra acull aquest dimecres i dijous l'Open Living Lab Days 2025, un esdeveniment anual dedicat a la innovació organitzat per la Xarxa Europea de Laboratoris Vius (ENoLL per les seves sigles en anglès) i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) en el qual participen 350 experts de 44 països diferents.
Amb el lema 'Living Labs for Regenerative Futures: Connecting Local and Global Innovation Ecosystems', l'edició d'enguany és especialment significativa perquè converteix el país en un cas d'estudi viu i participat per a la innovació regenerativa, informa AR+I en un comunicat.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i vicepresidenta d'AR+I, Conxita Marsol, ha inaugurat l'acte i ha indicat que el certamen és "l'escenari perfecte" per presentar el Pla Estratègic per a la Innovació i la Diversificació 2025-2035 d'Andorra.
Marsol ha destacat que el pla té com a objectiu donar suport a "la transformació del país en tres àrees prioritàries": la tecnologia, la salut, l'esport i la sostenibilitat, que des del seu punt de vista estan directament relacionades amb l'esperit d'ENoLL.
Igualment, la ministra ha conclòs que aquesta edició consolida la posició d'Andorra com "un centre dinàmic" per a l'experimentació, la col·laboració i la innovació, on les forces locals i globals s'uneixen per donar forma a les solucions regeneratives per al futur.
SOLUCIONS "ÚTILS" AMB LA INNOVACIÓ
Per la seva banda, la gerent d'AR+I, Marta Domènech, ha explicat que des de la innovació s'intenta experimentar amb solucions que siguin "útils" i que puguin respondre a les necessitats locals.
Domènech ha citat alguns exemples d'èxit d'AR+I, com la plataforma ARGOS, que va sorgir d'un repte que van impulsar i a través de la col·laboració amb una empresa emprenedora del país que ha desenvolupat una solució que gestionarà Protecció Civil i que preveu riscos naturals a curt termini.
LABORATORI A ESCALA PAÍS
El comunicat d'AR+I destaca que és la primera edició que se celebra al país, gràcies a la integració fa tres anys d'AR+I a ENoLL, convertint-se en l'únic membre de la xarxa internacional que té un laboratori viu a escala país.
La directora d'ENoLL, Martina de Sole, ha explicat que portar l'esdeveniment a Andorra és "una fita" perquè dona sentit a la idea d'un país sencer com a laboratori viu, on tot el país es converteix en un espai obert en què noves idees es poden cocrear, provar i escalar.
Segons De Sole, la mesura petita d'Andorra sumat a "la seva agilitat i el seu compromís amb la sostenibilitat" fan possible experimentar ràpidament i involucrar tota la societat.
L'Open Living Lab Days reuneix agents del canvi, creadors, emprenedors i acadèmics arribats d'arreu del món per desenvolupar noves idees, trobar-se amb altres membres de la xarxa i establir col·laboracions.