Andorra acull les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera per impulsar els Pirineus

Els participants destaquen els beneficis de les Zones Econòmiques Especials
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
Andorra ha inaugurat aquest dimecres a la tarda les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera que tenen com a objectiu impulsar l'economia i la competitivitat als Pirineus.
A l'esdeveniment han participat representants institucionals, empresarials i del món acadèmic de França, Espanya i Andorra que han reflexionat sobre reptes compartits i oportunitats futures, segons informa el Govern en un comunicat.
El discurs inaugural ha anat a càrrec de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, que ha evocat les arrels històriques de la cooperació entre els territoris pirinencs i ha subratllat que aquesta cooperació ha estat una estratègia compartida per al "progrés, la sostenibilitat i la cohesió".
La titular d'Exteriors també ha assenyalat que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea serà un instrument fonamental i una "eina eficaç" perquè permetrà impulsar una col·laboració més estructurada del país amb els territoris de l'entorn.
Durant la primera jornada de l'esdeveniment, que se celebra aquest dimecres i dijous a Andorra la Vella, s'ha posat l'accent en la cooperació com a eina de diversificació econòmica i s'ha ressaltat que la col·laboració públic-privada resulta indispensable per impulsar el creixement als Pirineus.
Sobre la qüestió han debatut els presidents de l'Empresa Familiar Andorrana, la Cambra de Comerç d'Andorra i la Confederació Empresarial Andorrana, així com representants de les cambres de comerç de Lledia i del departament de l'Arièja i els alcaldes de Merens i Organyà.
ZONES ECONÒMIQUES ESPECIALS
Tots ells també han coincidit que projectes com les Zones Econòmiques Especials --s'està treballant una a Organyà i una altra en Merens-- representen accions concretes per impulsar la competitivitat regional i atreure inversió.
Alhora, consideren imprescindible invertir en la millora de les infraestructures de connexió entre territoris per garantir una cooperació "real i efectiva".
En paral·lel, l'ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, ha exposat l'important potencial i dinamisme de les zones del Pirineus de l'Alt Garona, Arièja, Pirineus Orientals, Andorra, Lleida i Girona, que aglutinen prop de 3,4 milions d'habitants, 288.000 empreses i generen 136 milions d'euros i 1,5 milions de llocs de treball.
L'esdeveniment continuarà aquest dijous amb conferències sobre la cooperació transfronterera com a motor d'integració europea, com a pilar de les relacions exteriors d'Andorra i el paper que pot jugar l'acord d'associació amb la UE.