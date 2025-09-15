Andorra actualitza la normativa de drons i l'harmonitza amb la legislació europea

La voluntat és garantir un ús "segur, ordenat i eficient" dels aparells
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat el nou reglament d'aeronaus no tripulades, pilotades remotament, també conegudes com drons, per harmonitzar la legislació nacional amb l'existent a escala europea.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat aquest dilluns, la voluntat és garantir una operació "segura, ordenada i eficient" d'aquestes aeronaus dins el territori i l'espai aeri del Principat.
L'actualització de la normativa arriba en un context de creixement en l'ús de drons en els darrers anys, tant en l'àmbit professional com en el lleure i les activitats recreatives.
CANVIS
Un dels principals canvis del nou reglament, respecte al vigent des del 2016, és la modificació en la classificació de les aeronaus segons les seves característiques tècniques i el pes màxim d'enlairament, d'acord amb la classificació europea, i la definició de les condicions per a l'operabilitat segons el nivell de risc.
En aquest punt la nova normativa requereix la certificació del pilot i l'obligatorietat de disposar d'una assegurança per als drons de més de 250 grams, uns requisits similars als existents als països veïns.
Quant a la certificació del pilot, el departament competent convalidarà les autoritzacions expedides als països que formin part de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA), quan fins ara només calia disposar de formació en determinats vols i categories de drons, que per l'evolució de la tecnologia, han estat revisades.
El text també regula l'ús de l'espai aeri a través de la delimitació de zones de vol lliure, limitat i prohibit, amb una atenció especial a les àrees sensibles.
ZONES PROHIBIDES
El nou reglament manté les zones on està prohibit el vol d'aquestes aeronaus i afegeix la prohibició de fer volar drons als parcs naturals de la vall de Sorteny, les valls del Comapedrosa i la vall del Madriu-Perafita-Claror, a més de l'heliport nacional i les superfícies de limitació d'obstacles declarades al diversos helistops.
Amb els canvis introduïts, es reflecteix la voluntat de la Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat d'equilibrar el foment del desenvolupament tecnològic i econòmic associat als drons amb la protecció de l'espai públic, la seguretat ciutadana i la sostenibilitat ambiental.