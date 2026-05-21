Andorra actualitza l'ordenació del sector farmacèutic amb una nova llei

La ministra de Sanitat destaca que el text permet avançar cap a un model "més modern i equilibrat"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanitat d'Andorra, Helena Mas, ha presentat aquest dijous el projecte de llei d'ordenació farmacèutica que pretén actualitzar el marc normatiu del sector i estableix una regulació integral adaptada als estàndards europeus.
Mas ha destacat que la nova llei permet avançar cap a un model farmacèutic "més modern i equilibrat", que garanteix l'accés als medicaments en condicions de qualitat i seguretat, reforça el paper dels professionals i assegura una millor distribució territorial, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Segons la ministra, la llei respon a la necessitat de disposar d'un marc legal únic que reguli l'activitat farmacèutica, i alhora, reforci el paper de la farmàcia com a agent clau del sistema sanitari.
Un dels eixos centrals de la normativa és la consolidació de l'atenció farmacèutica com a element vertebrador del model, valorant el paper del farmacèutic en l'ús segur i racional del medicament.
Així, s'amplien i consoliden les competències del professional en àmbits com la dispensació, el seguiment farmacoterapèutic, la promoció de la salut i les activitats de salut pública.
CIRCUIT DEL MEDICAMENT
En relació amb el circuit del medicament, la normativa garanteix el control sota la responsabilitat del farmacèutic i també regula la venda a distància, que només serà possible per a medicaments sense recepta.
Quant a la planificació territorial, el projecte de llei introdueix criteris objectius per ordenar la implantació de farmàcies amb l'objectiu d'afavorir l'equilibri en la distribució dels establiments i mantenir unes condicions adequades de funcionament del servei.
CRITERI POBLACIONAL
S'estableix un criteri poblacional de 2.350 habitants per farmàcia i una distància mínima entre establiments, amb excepcions per garantir l'accés a les zones amb menys cobertura.
Andorra té actualment 57 farmàcies per a una població de 89.058 habitants, una ràtio superior a la mitjana de l'OCDE, fet que evidencia la necessitat d'una millor ordenació del sector, assenyala el comunicat.
El text regula altres dispositius com els dipòsits de medicaments en centres sociosanitaris, els serveis de farmàcia hospitalària i els establiments de distribució a l'engròs de medicaments, amb l'objectiu de garantir un alt nivell de qualitat i seguretat en tot el sistema.