Andorra actualitza les tarifes dels metges per captar i retenir als professionals

El canvi entrarà en vigor l'1 de setembre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 29 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres un decret que actualitza les tarifes dels metges d'atenció primària i dels especialistes com a mesura per captar i retenir als professionals.
La mesura, que entrarà en vigor l'1 de setembre, inclou, d'una banda, la creació d'una tarifa de primera visita dels metges referents i especialistes, i per l'altra, incrementa el valor de la visita del metge de capçalera, informa el Govern en un comunicat.
Així, la tarifa de la primera visita s'incrementa en tres euros sobre la tarifa vigent: en el cas del metge referent queda fixada en 34,41 euros (8,6 euros pagats pel pacient) i la del metge especialista en 38,67 euros (9,6 euros assumits per l'usuari).
La ministra de Salut, Helena Mas, ha detallat que aquestes tarifes seran aplicables tant en les primeres visites com en els casos en què no s'hagi registrat cap consulta entre el pacient i el mateix professional durant els set anys anteriors.
La ministra ha justificat la nova tarifa perquè es considera que la primera visita és un acte assistencial "d'una especial complexitat i responsabilitat" i considera que amb el canvi s'adecua millor la remuneració a la realitat de la pràctica clínica.
Paral·lelament, s'incrementa fins als 31,41 euros (7,8 euros pagats pel pacient) la tarifa de la consulta feta per un metge generalista, una actualització del 1% que té per objectiu reconèixer el paper essencial dels metges de capçalera com a porta d'entrada al sistema sanitari.
Mes ha destacat que el metge referent és el professional que acompanya a la persona al llarg de tot el seu recorregut assistencial i ha afirmat que amb l'actualització es "reconeix millor" la responsabilitat i el valor que aporta en la coordinació de les cures, el seguiment dels pacients i la continuïtat assistencial.