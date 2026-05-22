Andorra actualitza les sancions contra la Federació Russa per la guerra a Ucraïna

El Govern andorrà aprova un nou decret seguint les disposicions del Consell de la UE
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat un nou decret de mesures restrictives contra Rússia incorporant les disposicions del Consell de la Unió Europea.
Segons ha informat l'executiu aquest divendres a través d'un comunicat de premsa, les mesures afecten, especialment, els àmbits financer, energètic, comercial i tecnològic.
Amb l'aprovació del nou decret el Principat assegura que manté la seva alineació amb les mesures restrictives de la Unió Europea i reafirma el seu compromís amb el dret internacional i el suport a Ucraïna.
El comunicat detalla que el nou decret incorpora les sancions dels paquets 19 i 20 adoptats pel Consell de la UE, i especialment, les 120 noves designacions individuals del vintè paquet, el més ampli dels darrers dos anys, a més de noves entitats vinculades al complex militar i industrial rus.
D'aquesta manera s'actualitzen els annexos 1 i 2 del decret relatius, respectivament, a les persones físiques i a les persones jurídiques i altres subjectes de dret sancionats, que s'enfilen a un total de 2.469 persones físiques i 1.636 persones jurídiques.
NOVES RESTRICCIONS
Les noves restriccions per a la Federació Russa concerneixen els sistemes de pagament russos, els criptoactius, determinades entitats financeres i les zones econòmiques especials russes.
També s'introdueixen limitacions addicionals en matèria de serveis professionals, programes informàtics, propietat intel·lectual, assegurances marítimes i serveis de gas natural liquat.