Andorra actualitza la legislació animal amb noves garanties de protecció i benestar

El projecte de llei inclou la regulació de la custòdia compartida de les mascotes
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat el projecte de llei de protecció i benestar animal que modernitza la legislació vigent i reforça els drets i la protecció dels animals al Principat.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, el nou text reforça els drets i el benestar dels animals, promou una convivència responsable i dota al país de més eines per prevenir i sancionar conductes que els puguin perjudicar.
Entre les novetats destacades preveu l'establiment, per via reglamentària, d'una llista positiva de les espècies d'animals de renda i de fauna no autòctona que es podran tenir com a animals de companyia.
Per primera vegada, la legislació incorpora una regulació específica per a les colònies de gats comunitaris i s'estableix el mètode CER (captura, esterilització i retorn) com a sistema preferent per al control poblacional, a més de fixar un model de gestió compartida entre el Govern i els comuns (ajuntaments).
El text també incorpora noves prohibicions destinades a reforçar la protecció animal, com la venda d'animals de companyia a través d'Internet, la cria reiterada amb finalitats comercials per part de particulars, l'ús d'animals com a reclam comercial en establiments i la comercialització de dispositius d'ensinistrament que puguin causar dolor, sofriment o angoixa als animals.
A més, s'incrementen les responsabilitats de les persones propietàries o tutores dels animals de companyia, que hauran de garantir la seva correcta identificació i registre, l'atenció sanitària necessària i unes condicions de vida adequades a les seves necessitats.
També respondran pels danys que els animals puguin ocasionar a altres animals, a les explotacions agrícoles i ramaderes o a la fauna salvatge.
NOUS ORGANISMES
El projecte de llei inclou la creació de dos nous òrgans: la Comissió Nacional de Protecció i Benestar Animal, i el Comitè Tècnic de Protecció i Benestar Animal que actuarà com a òrgan assessor.
Una altra novetat destacada és la incorporació, mitjançant una modificació de la Llei qualificada de la persona i la família, d'un procediment específic per determinar la custòdia dels animals de companyia en casos de separació o divorci, prioritzant sempre el benestar animal.
Finalment, el text endureix de forma significativa el règim sancionador i les multes aplicables se situaran en un rang d'entre els 150 i els 15.000 euros, en funció de si la infracció és lleu, greu o molt greu.