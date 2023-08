Andorra actualitza els criteris perquè els habitatges d'ús turístic obtinguin 5 estrelles

L'objectiu és alinear les pautes de categorització



El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres un canvi en els criteris previstos perquè els habitatges d'ús turístics puguin obtenir la classificació de 5 estrelles.

S'introdueixen modificacions en el Reglament de funcionament del registre d'habitatges d'ús turístic (HUT) i d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic (EGHUT), i del Reglament regulador de la classificació dels HUT, informa el Govern en un comunicat.

L'objectiu és "alinear" els criteris de categorització amb l'evolució que han experimentat últimament els habitatges d'ús turístic i, alhora, amb les necessitats dels clients que pernoctin en aquests establiments.

Segons detalla la nota de premsa, la idea és que puguin oferir un ventall "més ampli" de prestacions als clients.

Així, si fins ara es necessitaven 300 punts per obtenir les 5 estrelles, amb els canvis previstos s'haurà de disposar de 325 punts.

Precisament, com s'han introduït "més ítems" per a l'obtenció de les estrelles, es passa de 357 a 407 punts disponibles pels HUT que aspiren a tenir una classificació.

Alhora, a nivell de forma, es "reformula" el redactat d'alguns punts per fer-los més comprensibles a les persones que els han d'explicar.

El comunicat assenyala que els canvis s'han formulat "tenint en compte" els plantejaments i comentaris del sector.

UN ANY PER ADAPTAR-SE

Des del Govern es recorda que actualment hi ha "37 HUT" classificats en la categoria de 5 estrelles i que tots ells disposaran d'un any a partir de l'entrada en vigor del decret per adaptar-se.

Tant per als apartaments com per als estudis, es creen criteris com per exemple tenir un espai específic per guardar els esquís o bicicletes, disposar de planxa de cabell en el bany o tenir escalfa-tovalloles elèctric al bany.

Es preveu a més disposar de carta de coixins amb un mínim de dues opcions, oferir robot de cuina, tenir batedora elèctrica, sandvitxera elèctrica i espremedora elèctrica.

A més, es té en compte el fet de posar a la disposició dels clients un lot de benvinguda amb llet, bescuits o galetes, infusions i cafè, oli, vinagre i sal.

Igualment, es modifiquen alguns ítems pels HUT, com que tant el sabó o gel de bany i el xampú s'ofereixin amb dosificador.