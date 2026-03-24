Andorra activarà a l'abril el projecte Radars contra la solitud no desitjada de les persones grans

Les primeres parròquies seran Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
Andorra impulsarà a l'abril el projecte Radars contra la solitud no desitjada entre la gent gran i s'estrenarà a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, per després establir-se a la resta del Principat, informa l'executiu en un comunicat aquest dimarts.
Radars és una xarxa de prevenció i acció comunitària impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, i que el Ministeri d'Afers Socials d'Andorra ha decidit implantar al Principat, després de la signatura d'un conveni de col·laboració entre les dues institucions l'any passat.
La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha explicat que l'objectiu del projecte és fer créixer i reforçar les relacions de les persones grans amb el seu entorn, facilitar-ne l'accés a recursos i incrementar "el sentiment de pertinença al seu barri".
Per aconseguir-ho, el Govern andorrà compta amb el suport dels set comuns (ajuntaments) de l'àrea de promoció de la joventut i el voluntariat i amb la companyia nacional de telecomunicacions, Andorra Telecom, que cedeix dues línies gratuïtes per al projecte.
El Ministeri destaca que el projecte s'engega tenint en compte el context d'envelliment de la població i d'augment de persones grans que viuen soles, fet que pot comportar un "aïllament social invisible".
EL 16% DE LA POBLACIÓ
Andorra té censades 14.105 persones majors de 65 anys, el 16% de la població, i d'aquestes, 3.544 viuen soles i 1.775 tenen 75 anys o més.
A més, una enquesta d'Andorra Recerca+Innovació per impulsar el projecte Radars conclou que, dels 4.454 majors de 65 anys enquestats, 325 se senten sols o ho han fet algun cop.
MESURA DE PREVENCIÓ
Tenint en compte les dades, Radars actua com una mesura preventiva que detecta situacions de risc i crea vincles de confiança entre la gent gran i el seu entorn i la participació social del col·lectiu.
En l'engranatge seran claus els comerços de proximitat, el veïnat i els voluntaris de l'àmbit social, que seran els que estaran en contacte amb les persones que formaran part del projecte i podran avisar de situacions de risc perquè les institucions actuïn.
UN PROJECTE COMPLEMENTARI
Marín ha aclarit que no es tracta de substituir els serveis socials ni sanitaris, que es continuaran proporcionant a qui els necessiti, ni tampoc de dur a terme intervencions terapèutiques o resoldre els problemes socials complexos.
Segons ella, Radars és un projecte que "complementa" els serveis socials existents, que acompanya les persones grans i que crea comunitat.