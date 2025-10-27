Andorra activa un programa d'ajuts per facilitar l'accés al primer habitatge de propietat

El Principat pagarà els interessos i avalarà els 7 primers anys d'hipoteca
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha presentat aquest dilluns un nou programa d'ajuts per facilitar l'accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, l'executiu avalarà el 100% del préstec durant els primers 7 anys, període en el qual també es farà càrrec del pagament de tots els interessos.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que es tracta d'un programa "ambiciós" en el qual fa mesos que es treballa i que vol afavorir l'adquisició d'un habitatge als residents del país, ja que gairebé un 70% viuen de lloguer.
Serà una hipoteca a un tipus d'interès equivalent a l'euríbor +0% durant els primers 7 anys, a càrrec de l'executiu, i a l'euríbor +0,5% durant la resta del préstec, amb uns terminis d'amortització d'entre 20 i 50 anys, sense que el beneficiari superi els 80 anys en acabar el préstec.
El comunicat també assenyala que el beneficiari no haurà de fer una aportació inicial o entrada per gaudir del programa, que permet adquirir un habitatge d'un import màxim de 600.000 euros.
Mentre que els bancs oferiran condicions preferents en els interessos de les hipoteques, els honoraris notarials del préstec adherit al programa es reduiran a la meitat de les tarifes ordinàries.
REQUISITS
Els beneficiaris hauran d'acreditar una residència mínima de 7 anys al país --si la sol·licitud és per a diverses persones, només caldrà que un compleixi el requisit--, no tenir habitatge en propietat i disposar d'un patrimoni inferior al 30% del preu del seu habitatge.
El banc on se sol·liciti la hipoteca haurà de fer una anàlisi de solvència que, si és favorable, es derivarà a l'Institut Nacional de l'Habitatge que emetrà un informe i serà un cop superades aquestes fases que es procedirà a l'escriptura notarial del préstec entre el comprador, el banc i el Govern andorrà.
El programa d'accés al primer habitatge preveu que la quota mensual sigui equivalent a una tercera part dels ingressos del beneficiari i segons el ministre de Finances, Ramon Lladós, l'esforç econòmic de la part compradora es destinarà "íntegrament" a amortitzar capital.
L'objectiu és que un cop finalitzat l'acompanyament del Govern andorrà, la quota de capital més interessos continuï sent pròxima al 33% dels ingressos, un cop amortitzat en els primers 7 anys entre un 25% i un 30% del capital del préstec.
Per evitar l'especulació immobiliària, l'adhesió al programa comporta diverses limitacions a la venda de l'habitatge, de fet, una de les condicions d'entrada per poder-lo escripturar és la prohibició de vendre'l durant els primers 7 anys.