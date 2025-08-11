Andorra activa una prealerta per risc d'incendi "molt alt"

L'avís per temperatures altes en el centre i sud del país s'allarga fins al dimarts
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
El departament de Protecció Civil d'Andorra ha activat aquest dilluns una prealerta per risc d'incendi "molt alt" sobre la base de la informació del butlletí de risc d'incendis publicat pels bombers.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, el butlletí situa el risc d'incendi en el nivell 2 en el fons de vall de la zona central i sud del país fins als 1.500 metres d'altitud.
A la resta del país i fins als 2.000 metres d'altitud el risc d'incendi és "alt", és a dir, de nivell 1, i per sobre dels 2.000 metres, el risc és de nivell 0 o "baix o moderat".
Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat una sèrie de procediments preventius d'acord amb la campanya de prevenció d'incendis forestals com la suspensió de la possibilitat d'encendre foc, el llançament de coets pirotècnics i les restriccions d'ús del foc a les zones de barbacoa.
Segons la nota de premsa, el risc d'incendi ha augmentat perquè el país continua sota l'efecte d'una massa d'aire molt seca i s'acumulen dies amb temperatures "molt altes" per l'època de l'any, acompanyades d'humitats molt baixes amb escassa o nul·la precipitació.
PREALERTA PER TEMPERATURES FINS AL DIMARTS
D'altra banda, i per segon dia consecutiu, aquest dilluns es manté activa la prealerta per altes temperatures en el centre i sud del país i es perllongarà fins al dimarts, segons ha informat el Servei Meteorològic nacional.
Concretament, es preveu que les temperatures pròpies de l'onada de calor persisteixin fins al dimarts en el centre i sud del país, mentre que en el nord es mantindrà l'avís per una ratxa càlida.