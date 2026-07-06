Andorra activa la prealerta per altes temperatures com a mínim fins dijous

Es preveu que se superin els 33 graus i que puntualment s'arribi als 37
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)
El Departament de Protecció Civil del Govern d'Andorra ha activat aquest dilluns una prealerta per altes temperatures després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja per una nova onada de calor durant aquesta setmana.
El pronòstic situa les temperatures entre 6 i 7 graus més altes de l'habitual a partir d'aquest dilluns i, com a mínim, fins dijous, però la situació es podria allargar més, informa l'executiu en un comunicat.
Concretament, es preveuen temperatures màximes que superin els 33 graus per sota dels 1.200 metres i, puntualment, dimarts es podria arribar als 37 als llocs més càlids del Principat.
A més a més, l'absència de precipitacions a les tardes provocarà que la calor s'estengui durant la nit i les mínimes també siguin elevades, sobretot als punts més afectats per la calor a les zones urbanes.
A la part nord del país, l'augment de temperatures es preveu que sigui més moderat, tot i que les màximes podran arribar als 32 graus a 1.500 metres.
LIMITAR LES SORTIDES
En vista d'aquesta situació, Protecció Civil recorda les recomanacions habituals com limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor a més de reduir les activitats intenses.
També demanen hidratar-se sovint, fer servir roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o sortir al carrer, sovintejar els llocs climatitzats i tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit.