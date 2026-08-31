Andorra activa una nova rebaixa del preu del gasoil per preservar la competitivitat

Se sumen 10 cèntims als 5 que ja s'aplicaven i s'engegarà l'1 de setembre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra activarà a partir de demà, 1 de setembre, i fins a final de mes una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre del gasoil per preservar la competitivitat i protegir el poder adquisitiu dels ciutadans.
La rebaixa se sumarà als 5 cèntims que ja s'estaven aplicant durant el mes d'agost, de manera que el descompte total per al ciutadà serà de 15 cèntims, i es manté també el descompte de 5 cèntims per a la gasolina sense plom, informa l'executiu en un comunicat.
La mesura, acordada entre el Govern i el sector importador de carburants, es durà a terme mitjançant una modificació de la Llei de mesures temporals per fer front a l'increment de preus dels hidrocarburs.
Aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del Govern per "minimitzar" l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, alhora que garanteix que Andorra manté unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
D'altra banda, el mecanisme de devolució parcial de l'impost especial sobre els hidrocarburs ha permès aplicar reduccions temporals en el preu del carburant, sempre amb la condició que els operadors traslladin íntegrament el benefici al consumidor final.
La nota de premsa deixa clar que el conjunt d'actuacions té caràcter temporal amb la voluntat de preservar la competitivitat d'Andorra i protegir l'economia de les llars i les empreses del país.
El Govern assenyala que continuarà fent seguiment "permanent" de l'evolució dels preus dels carburants i s'adoptaran, si és necessari, les mesures adequades per seguir protegint els objectius citats.