Andorra activa l'"engranatge electoral" per als comicis locals del 17 de desembre

Les paperetes tindran codis QR per facilitar el vot als cecs

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 2 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha informat aquest dijous al consell de ministres que divendres es publicarà en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el decret de convocatòria de les eleccions comunals per al diumenge 17 de desembre.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha dit en la roda de premsa posterior al consell de ministres que s'engega així "l'engranatge electoral" per a una cita que es va acordar al setembre durant una reunió en què van participar els cònsols (alcaldes) de les 7 parròquies del Principat.

El decret entrarà en vigor el dilluns 6 de novembre i, per tant, la presentació de candidatures es podrà fer del dilluns 6 de novembre al divendres 10 a les 12.00.

La campanya electoral transcorrerà del 3 al 15 de desembre i els col·legis electorals obriran el 17 de desembre de 9.00 a 19.00.

VOT ANTICIPAT I VOT ACCESSIBLE

En cas de voler votar de manera anticipada, es podrà demanar el vot per correu des del 6 fins al 24 de novembre, mentre que el vot per dipòsit judicial es podrà exercir des del 4 fins al 16 de desembre a les 13.00.

Aquest mateix dijous, el BOPA ha publicat el reglament d'aplicació de mesures per reforçar la garantia d'autonomia de l'exercici del vot de persones amb discapacitat, i que entra en vigor divendres.

El reglament estableix que la informació electoral haurà de ser "accessible" per a totes les persones: es preveu que els espais de propaganda tinguin subtítols, que es faci servir la llengua de signes, i també es contempla l'ús de pictogrames o símbols per a les persones amb dificultats cognitives, i el braille o dispositius que converteixin les dades en àudio per a cecs.

A partir d'ara els sobres de les eleccions generals hauran d'incorporar un codi QR per diferenciar quin serveix per votar la candidatura territorial i quin la nacional.

El sistema també s'haurà d'incorporar a les paperetes per saber a quin partit pertanyen, de manera que, fent servir un dispositiu adequat amb auriculars, la persona interessada pugui escanejar el codi i escoltar la informació.

En cas de no disposar del dispositiu necessari per llegir el QR, es podrà demanar durant els cinc dies posteriors a la convocatòria oficial de les eleccions i el Govern andorrà l'haurà de facilitar al president de la taula.

FIGURA DEL VOLUNTARI

El reglament preveu a més un "voluntari" acreditat pel Govern andorrà o el comú (ajuntament) als col·legis electorals per acompanyar i ajudar en el recorregut els electors amb discapacitat, en situació de dependència o malaltia greu.

La normativa deixa clar que el voluntari ha de mantenir "una actitud neutral" i no pot intervenir en els actes propis del procés electoral.

Les persones amb discapacitat poden demanar a la Junta Electoral, amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data electoral, que se'ls permeti que una altra persona de la seva confiança els presti assistència per votar.

En cas de discapacitat o malaltia greu que impedeixi exercir el dret a vot, es permet delegar el sufragi.

I les persones amb "greus problemes de mobilitat" tenen dret al transport adaptat o assistit, indica literalment el reglament, per anar fins al col·legi electoral.