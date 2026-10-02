Andorra activa el Distintiu d'Igualtat per reconèixer les empreses referents en aquest àmbit

GOBIERNO DE ANDORRA / JAVILADOT
La mesura completa el desplegament de la llei d'igualtat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
La secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la secretària d'estat de Treball i Habitatge, Laura Camps, han presentat aquest divendres el nou Distintiu de la Igualtat de Tracte i d'Oportunitats entre Dones i Homes.
Es tracta d'una eina impulsada pel Govern andorrà per reconèixer les empreses i organitzacions que desenvolupen polítiques i bones pràctiques a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral, informa l'executiu en un comunicat.
Cadena ha destacat que aquest distintiu permet completar el desplegament de la llei d'igualtat i serveix per fer un pas més per avançar cap a "una igualtat efectiva en l'àmbit laboral".
Així mateix, ha indicat que el distintiu reconeix les empreses que integren la igualtat en la seva cultura organitzativa i que contribueixen, amb accions concretes, a construir entorns de treball "més justos, inclusius i lliures de discriminació".
Alhora, el distintiu vol incentivar l'adopció de mesures i plans d'igualtat, promoure una cultura empresarial basada en la igualtat efectiva, contribuir a reduir la bretxa de gènere i afavorir la conciliació i la corresponsabilitat.
EL PAPER "CLAU" DE LES EMPRESES
Camps ha indicat que les empreses tenen un paper clau en la construcció d'un mercat laboral "més equitatiu i competitiu".
El reconeixement s'adreça a empreses i organitzacions públiques i privades establertes al país que acreditin l'aplicació efectiva de polítiques d'igualtat en el seu entorn laboral.
REQUISITS
Per poder optar al distintiu, les empreses han de disposar d'un pla d'igualtat inscrit, complir les obligacions relatives als indicadors de bretxa de gènere i haver implementat accions concretes en matèria d'igualtat susceptibles de ser avaluades.
Les candidatures seran valorades per una comissió avaluadora integrada per representants dels àmbits d'igualtat, treball i de l'Institut Andorrà de les Dones, a més d'una persona experta en igualtat.
L'avaluació tindrà en compte aspectes com el compromís institucional, la igualtat retributiva, la conciliació, la participació equilibrada en els espais de decisió, la prevenció de l'assetjament i la integració de la perspectiva de gènere en la cultura organitzativa.