Andorra activa un botó de seguretat que avisa la policia per a víctimes de violència de gènere

Estarà a disposició de les dones amb un risc mitjà o alt
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
Les dones víctimes de violència de gènere d'Andorra amb un risc mitjà o alt i que estan en seguiment per part del Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere disposaran d'un botó de seguretat que en prémer-lo avisarà directament la policia, ha informat el Govern del Principat aquest dijous en un comunicat.
La iniciativa s'emmarca en una política integral de prevenció, protecció i suport continuat, i reafirma el compromís "ferm i inqüestionable" del Govern andorrà amb les víctimes de violència de gènere, impulsant mesures que reforcen la seva seguretat i autonomia, ha expressat la secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.
L'objectiu de la mesura és incrementar la protecció de la víctima, segons Cadena, amb la reducció del temps de resposta i d'activació de la policia, oferint un mecanisme de seguretat constant, ja que el botó activa una alerta immediata i geolocalitza la víctima.
Es tracta d'un dispositiu electrònic portàtil que està connectat directament amb el cos de policia, vinculat a una aplicació del mòbil de la usuària que permet gravar àudio de la situació, enviar l'alerta i la posició a la policia, i que identifica la dona a través d'un codi per garantir-ne l'anonimat.
El desenvolupament del mecanisme ha estat possible gràcies a la col·laboració public-privada, concretament entre el Govern del Principat i una empresa de seguretat del país, Grup Menta, que aquest mateix dijous han signat un conveni.
ACTUACIÓ DE LA POLICIA
Un cop s'activa l'alerta per part de la víctima, la policia envia la patrulla més propera segons la geolocalització, alhora que la sala d'Informació, Coordinació i Comandament va rebent l'àudio que l'aplicació grava sense la necessitat que la usuària tregui el mòbil.
Quan s'ha tancat l'actuació policial, es registra l'incident, i a partir d'aquí es fa un seguiment de la situació derivada per part de la policia i del servei d'atenció a les víctimes.
Els avisos directes estaran disponibles les 24 hores del dia els set dies de la setmana, amb un monitoratge permanent de les alertes per part de la policia, a més, mensualment, el cos de seguretat farà proves de funcionament.