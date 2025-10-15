Andorra acorda mesures de prevenció per minimitzar l'arribada de la dermatosi nodular

Se suspenen les fires de bestiar i es demanen analítiques als animals importats
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha decidit prendre mesures preventives per evitar "tant com sigui possible" el risc que la dermatosi nodular arribi al país, segons informa l'executiu en un comunicat.
El ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha explicat que s'ha fet un seguiment constant de l'evolució de la malaltia i que no hi ha cap cas a Andorra i "volem seguir així".
Igualment, ha apuntat que des del departament d'Agricultura i Ramaderia estan en contacte amb els homòlegs de sanitat animal de Catalunya i França per coordinar les accions a emprendre.
Així, encara que ara com ara no s'ha detectat cap animal malalt ni amb símptomes, s'ha acordat que tots els bovins que entrin al país hauran de demostrar que han estat sotmesos prèviament a una prova analítica que constati que no han estat infectats i que no presenten símptomes.
A més, el decret que es publicarà pròximament al Butlletí Oficial del Principat, també contempla que tots els mitjans de transport d'animals només podran entrar i circular pel país si prèviament han estat sotmesos a una desinfecció i desinsectació.
Igualment, s'ha decidit suspendre la celebració de la fira del bestiar d'Andorra, que havia de celebrar-se el 27 d'octubre, i també s'ha anul·lat l'exposició de bestiar que es duu a terme cada any durant la fira de Canillo i que se celebrarà diumenge que ve 19 d'octubre.
La nota de premsa del Govern assenyala que totes les mesures han estat consensuades i pactades amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), que ha manifestat el seu "ple suport" a totes les mesures que puguin minimitzar el risc d'afectació del bestiar del país.