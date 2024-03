Andorra acorda "homogeneïtzar" els criteris urbanístics per a les explotacions ramaderes

Casal considera que és un punt "clau" per garantir el relleu generacional



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 març (EUROPA PRESS) -

La reunió de la Comissió Nacional de Ramaderia i Agricultura d'Andorra ha acordat aquest dimarts "homogeneïtzar" els criteris urbanístics per a les explotacions ramaderes.

Segons informa el Govern andorrà en un comunicat, la trobada ha permès avançar en la coordinació entre les diferents administracions per "facilitar i millorar" l'encaix urbanístic de les explotacions ramaderes a la normativa urbanística i d'ordenament del territori.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que és un punt "clau" per continuar el procés de modernització i diversificació necessaris per garantir el relleu generacional a les explotacions.

Casal ha informat els membres de la comissió de treball prèvia que ja ha dut a terme l'executiu i que ha permès analitzar la situació actual en matèria urbanística.

REFORMA LEGISLATIVA

Així, l'estudi conclou que cal afrontar una reforma legislativa per tirar endavant de manera "més fàcil" explotacions ramaderes d'una sola planta, que facilitin la gestió dels animals i la maquinària i els costos econòmics siguin assumibles, ha dit Casal.

Els canvis legislatius tindran afectacions en competències compartides entre el Govern del Principat i els comuns (ajuntaments) i, per aquest motiu, s'ha acordat crear un grup de treball tècnic per abordar la casuística concreta.

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ

En paral·lel, la reunió també ha donat llum verda al reglament de funcionament de la comissió que serà aprovat pel Govern andorrà.

El reglament fixa que la comissió està constituïda per tres representants de l'executiu, un dels quals és el ministre titular d'Agricultura; dos representants de la comissió legislativa encarregada dels sectors ramaders i agrícoles; un cònsol (alcalde) de cada parròquia (municipi), i tres representants de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra.

Les funcions de la comissió són proposar actuacions adequades per aconseguir les finalitats de la Llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, coordinar les actuacions de les administracions per afavorir i potenciar aquests sectors i avaluar el resultat de les polítiques i plantejar millores si cal.