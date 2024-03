Andorra acollirà la segona edició del festival Clàssicand amb les germanes Labèque (piano) encapçalant el cartell

El festival d'arts clàssiques i escèniques tindrà lloc entre els dies 25 de maig i 9 de juny de 2024

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

Andorra acollirà la segona edició del festival Clàssicand del 25 de maig al 9 de juny de 2024, un certamen multidisciplinari que comptarà amb la participació de les germanes Katia i Marielle Labèque, duo de piano, i amb altres artistes nacionals i internacionals de la música clàssica, la dansa i les arts escèniques.

L'objectiu d'aquest certamen és "oferir una proposta cultural de nivell que puguin gaudir tant les persones del país com els turistes i posicionar a Andorra com a referent cultural internacional", segons ha destacat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, en una roda de premsa que ha tingut lloc aquest dissabte en el Ministeri de Cultura, a Encamp (Andorra).

A més, segons ha assenyalat Torres, aquesta proposta "complementa" l'oferta durant els mesos de temporada baixa i brinda als visitants un incentiu per estendre la seva estada més enllà de la mitjana de tres nits a Andorra. "Ens interessa que els turistes aquí tinguin experiències diferents i eliminar clixés", ha afegit.

Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat tant els llocs a l'aire lliure i els emblemàtics espais triats per albergar els concerts del festival, com l'enfocament accessible de l'esdeveniment. "Si no fem la cultura accessible, sempre assistirà el mateix públic i Clàssicand va en aquesta línia", ha explicat.

El director de Clàssicand, Joan Anton Rechi, encarregat de presentar el cartell de Clàssicand, ha destacat el nivell del certamen d'aquest any, que comptarà amb actuacions "bastant úniques". "Algunes són tan úniques que només es fan a Andorra; d'altres, que són a punt d'estrenar-se, es veuran aquí per primera vegada", ha explicat.

Rechi també ha posat l'accent en la importància de comptar amb artistes andorrans i amb artistes internacionals en el festival i ha ressaltat la importància de crear sinèrgies amb la cultura i els músics andorrans.

PASIÓN VEGA INAUGURARÀ UN FESTIVAL MARCAT PEL CINEMA

La cantant espanyola Pasión Vega serà l'encarregada de donar el tret de sortida el 25 de maig amb un concert en els jardins de Ràdio Andorra, on interpretarà cançons de pel·lícules del director de cinema espanyol Pedro Almodóvar.

La següent proposta serà el divendres 31 de maig, quan l'orquestra Vespres d'Arnadí representarà II Trionfo del Temps i del Disinganno de G.F. Händel a la plaça del Consell General.

El dissabte 1 de juny serà el torn de les germanes Labèque amb la seva versió per a dos pianos de l'obra Trilogia Cocteau de Philip Glass, a l'Auditori Nacional d'Andorra.

Diumenge 2 de juny, l'orquestra Franz Schubert oferirà el concert Star Wars i les millors bandes sonores del compositor John Williams a l'aparcament de Santa Coloma. El mateix diumenge a migdia, a l'església de Sant Martí de la Cortinada, les andorranes Carolina Bartomeu (violoncel) i Míriam Manubens (piano) representaran Harmonies del segle XIX: tribut a Gabriel Fauré i successors -tots dos concerts seran gratuïts-.

L'endemà, el baríton Benjamin Appl oferirà un recital de la seva obra Forbbiden Fruit en un espai inèdit: la Sala dels passos perduts de la Casa de la Vall.

La dansa prendrà protagonisme divendres 7 de juny, amb l'espectacle On the Nature of Rabbits, de la companyia Stockholm 59° North, a l'aparcament de Santa Coloma. L'endemà a la nit, l'actor francès Lambert Wilson i l'arpista Xavier de Maistre interpretaran textos d'Edgar Allan Poe a l'Auditori Nacional d'Andorra. També es preveu que pugui actuar en el festival el guanyador d'aquest any d'Andorra Saix Fest.

JOYCE DIDONATO PRESENTA LA SEGONA EDICIÓ DE CLÀSSICAND

La presentació d'aquesta edició del festival ha comptat amb la mezzosoprano nord-americana Joyce DiDonato, que, amb el pianista Craig Terry, han ofert un concert gratuït a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino, aquest dissabte 2 de març.

En aquesta edició, Clàssicand, organitzada per Andorra Turisme, recolzada pel Govern d'Andorra i els municipis d'Andorra la Vella i Ordino, i patrocinada per MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà, ha volgut aportar part de la seva recaptació a una causa benèfica.

Per aquest motiu, el dia de clausura, El Petit Liceu farà dues representacions de l'obra Miralls i el preu de l'entrada (10 euros) es destinarà a la botiga solidària de Creu Roja. El festival es tancarà amb Clàssic-End, un espectacle gratuït i obert al públic on l'aigua i les llums de les fonts de la rotonda d'Andorra la Vella es fusionaran amb la música de l'ONCA.

Els concerts es duran a terme en les parròquies (municipis) d'Andorra la Vella i Ordino, que han col·laborat per consolidar diverses propostes de música clàssica en un únic festival. Enguany, als jardins de Ràdio Andorra i la plaça del Consell General se sumen l'aparcament de Santa Coloma o la Sala dels passos perduts de la Casa de la Vall.

Tots els espectacles -excepte els gratuïts i el benèfic- tindran un preu de 30 euros, amb la possibilitat de comprar un abonament per assistir a cinc actuacions per 120 euros (queden exclosos l'espectacle benèfic del Petit Liceu i el recital de Benjamin Appl).

Per la seva banda, el sector turístic gaudirà de preus preferents per poder oferir paquets d'allotjament i actuació als seus clients. Les entrades es podran adquirir a partir de dimarts 5 de març a la web www.classicand.com, així com a les oficines de Turisme d'Andorra la Vella i Ordino.