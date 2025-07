Andorra acollirà a l'octubre una trobada internacional per avançar en la protecció infantil en línia

ANDORRA LA VELLA 9 jul. (ANDORRA) -

Andorra acollirà l'octubre d'aquest any una trobada internacional que mirarà d'avançar en l'àmbit de la protecció infantil en línia, segons informa aquest dimecres el Govern del Principat en un comunicat.

L'esdeveniment l'impulsa l'executiu, a través d'Andorra Digital, i la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), i se celebrarà coincidint amb la segona edició del Fòrum Digital de l'espai iberoamericà que també acollirà el Principat.

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s'ha desplaçat en viatge oficial a Ginebra aquesta setmana per participar en els diferents actes que ha impulsat la UIT per commemorar el seu aniversari i ha pogut avançar en els preparatius de la trobada.

L'esdeveniment andorrà reunirà representants de governs, organitzacions internacionals, sector privat, societat civil i representants del món acadèmic per intercanviar idees, compartir les millors pràctiques i enfortir la cooperació "per aconseguir un futur digital més segur per als més petits".

A Ginebra, Rossell també ha participat en les diferents reunions que s'han celebrat per commemorar els 160 anys de la UIT.

Durant el seu discurs, ha reiterat el compromís de l'executiu amb els drets digitals de la ciutadania, a través del desplegament de l'Estratègia Nacional de Digitalització 2030, i ha emfatitzat la idea que s'està treballant perquè la digitalització sigui "inclusiva i competitiva".

ACCIONS

Entre les accions previstes en aquesta estratègia hi ha l'impuls del centre de benestar i competències digitals d'Andorra per garantir l'equitat digital entre la ciutadania, i en matèria de telecomunicacions ha ressaltat el nivell de connectivitat i qualitat que hi ha al país gràcies a les inversions i manteniment que duu a terme Andorra Telecom.

També ha assenyalat la implementació de serveis digitals amb voluntat de modernitzar l'administració pública i millorar el dia a dia de persones i empreses, destacant que l'administració ha de ser motor de canvi i "exemple d'eficiència, transparència i servei al ciutadà".

Igualment, ha esmentat la creació de l'Agència d'Intel·ligència de la Dada i ha ressaltat la importància de reforçar la ciberseguretat, motiu pel qual van impulsar l'Agència Nacional de Ciberseguretat.

Per Rossell, cal aprofitar les innovacions digitals per ser més innovadors, segurs i connectats i també per ser "més justos, sensibles i resilients".