Andorra acollirà al febrer un esdeveniment d''influencers' per impulsar el català en l'entorn digital

Estarà conduït per Wiz Problema, Nerea San Félix i Laura Zurriaga
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
Andorra acollirà el pròxim 21 de febrer una trobada de creadors de contingut en català per impulsar la llengua en l'entorn digital.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, l'esdeveniment, impulsat pel departament de Política Lingüística, es dirà 'Eixivern' i es durà a terme coincidint amb el Dia internacional de la llengua materna.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat que el català també ha de ser una llengua digital i que si es vol preservar i garantir que se segueixi parlant és "imprescindible" assegurar el seu ús en l'àmbit digital.
Bonell ha defensat que el suport institucional també és imprescindible perquè una llengua minoritzada com el català tingui "un espai en aquest àmbit" i els usuaris, especialment els més joves, puguin consumir contingut digital en la seva llengua materna.
L'esdeveniment estarà conduït per tres creadors de contingut: Wiz Problema (humorista), Nerea San Félix (reportera del programa APM de Tv3) i Laura Zurriaga (influencer gastronòmica sota el nom de 'croquetadexocolata').
L'ESDEVENIMENT TINDRÀ DUES SESSIONS
La trobada estarà dividida en dues sessions diferents, una per a creadors al matí i una altra oberta al públic a la tarda, en la qual els interessats poden inscriure's en la web de l'Executiu i a més s'emetrà en directe pel canal de YouTube del servei de Política Lingüística.
El director de Política Lingüística, Joan Sans, ha afirmat que amb la trobada es vol que "siguin els influencers els que reflexionin sobre els reptes de la llengua catalana a les xarxes", posar en contacte creadors emergents amb uns altres que ja tenen una trajectòria i crear xarxa i apropar-los al públic andorrà.