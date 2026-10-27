Andorra acollirà la Conferència Intercultural del Centre Nord-Sud sobre IA del Consell d'Europa

GOBIERNO DE ANDORRA - Arxiu
La trobada se celebrarà el 3 i 4 de novembre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
Andorra acollirà la Conferència Intercultural Nord-Sud del Centre Nord-Sud del Consell d'Europa els pròxims 3 i 4 de novembre, amb el lema 'El diàleg intercultural en l'era de la intel·ligència artificial (IA): educació per a societats digitals democràtiques i inclusives'.
La conferència coincideix amb la presidència del Centre Nord-Sud del Consell d'Europa per part del representant permanent d'Andorra davant el Consell d'Europa, l'ambaixador Andreu Jordi, i reforça el compromís del Principat amb el diàleg intercultural, l'educació en valors democràtics i la defensa dels drets humans, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dimarts.
La trobada constituirà una plataforma de diàleg, intercanvi d'experiències i cooperació entre institucions, governs i altres actors provinents d'Europa, Àfrica i l'Orient Mitjà.
Els participants compartiran els reptes comuns i les pràctiques innovadores que poden contribuir a garantir que la intel·ligència artificial afavoreixi el diàleg, la inclusió i la comprensió mútua.
Les diferents sessions analitzaran el paper de l'educació a l'hora de capacitar les persones i les comunitats per afrontar de manera crítica i responsable les oportunitats i els reptes derivats de l'ús creixent de la intel·ligència artificial.
DRETS HUMANS
En aquest sentit, es pararà una atenció especial a l'educació en drets humans, l'educació per a la ciutadania democràtica i l'educació global, i també s'abordarà com els sistemes educatius, les iniciatives juvenils i les polítiques públiques poden preparar les generacions presents i futures per relacionar-se responsablement amb la IA.
Finalment, la trobada també servirà per reflexionar sobre les característiques essencials que deu tenir la governança dels sistemes d'intel·ligència artificial en les societats democràtiques i per identificar futures prioritats en matèria d'educació, participació juvenil i cooperació intercultural.