Andorra acabarà el 2024 amb 68 pisos de lloguer assequible del parc públic d'habitatges

El govern andorrà planteja facilitar l'accés als pisos als jubilats amb pensions baixes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

Andorra disposarà a finals d'aquest any d'un parc públic d'habitatges de lloguer assequible format per 68 pisos, segons ha informat aquest dijous la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.

Ho ha anunciat en una roda de premsa, en la qual ha fet una actualització de la situació del parc públic d'habitatges i en la qual ha detallat que amb aquests 68 pisos es podrà "donar resposta" a les 70 persones inscrites en el registre per accedir als habitatges.

Els interessats tindran de termini fins al 19 de desembre per optar a un dels quatre pisos disponibles a Sant Julià de Lòria, i la setmana vinent s'obrirà la convocatòria per accedir a un dels 27 pisos de l'edifici Tobira d'Andorra la Vella, on Marsol ha fet la roda de premsa.

La ministra ha explicat que en les pròximes setmanes també estarà disponible el procés per accedir a un edifici a Canillo amb 23 habitatges i un altre a Andorra la Vella amb 14 pisos més.

Marsol ha insistit que el Govern andorrà dona molta importància i té com a "prioritat" l'habitatge, per la qual cosa ha apostat per incrementar l'oferta de pisos de lloguer assequible de manera bastant ràpida, en les seves paraules.

El parc públic d'habitatge s'ampliarà amb 90 pisos més durant l'estiu del 2025: 70 pisos a Arinsal i 20 a Encamp, mentre que el 2027, coincidint amb el final de la legislatura, la ministra ha recordat que l'objectiu és disposar d'"entre 450 i 500" pisos de lloguer regulat.

CANVIS EN EL REGISTRE

D'altra banda, Marsol ha avançat que el Govern andorrà planteja introduir canvis en els requisits per inscriure's en el registre de sol·licitants d'habitatges de lloguer a preu assequible, amb l'objectiu de facilitar que hi puguin accedir persones jubilades amb pensions baixes.

La titular de la cartera d'Habitatge ha admès que al Principat les pensions "no són gaire importants" raó per la qual hi ha diverses persones que no arriben als ingressos mínims requerits per optar a un pis.

Ha detallat que gràcies a la informació obtinguda a través del registre, l'executiu ha detectat que hi ha "moltes persones" que no destinen el 30% dels ingressos a pagar el lloguer, per la qual cosa també es queden fora de les convocatòries dels pisos a preu regulat.