Andbank Wealth Management incorpora a Rodrigo Utrera com a director de renda variable

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)
Andbank Wealth Management, gestora de fons d'inversió d'Andbank Espanya, entitat especialitzada en banca privada, ha incorporat al seu equip de gestió a Rodrigo Utrera com a director de renda variable, informa l'entitat aquest dijous en un comunicat.
Amb més de 20 anys d'experiència als mercats financers, Utrera prové de Santander Asset Management on va desenvolupar el càrrec d'Head of Equities i gestor principal dels fons de renda variable espanyola i europea de la signatura en els últims quatre anys.
Anteriorment, va ser gestor i Head of European Equities en BBVA Asset Management SGIIC prop de quatre anys, on va liderar la integració dels equips de renda variable espanyola i europea i va ser responsable de la nova gamma de fons temàtics globals.
L'experiència d'Utrera es completa amb etapes en Aviva Gestió, on va ser gestor de renda variable, i en Belgravia Capital, entitat on va assumir la responsabilitat de l'anàlisi d'inversions en els sectors d'energia, matèries primeres i industrial.
Al llarg de la seva carrera ha obtingut diversos premis i reconeixements: millor gestor en la categoria renda variable espanyola en els premis 'El Economista' en 2023; qualificació AA per Citywire sobre la base del track rècord acumulat com a gestor en 2018 o guanyador del premi Investors Choice Awards 2014 al millor fons de tornada absoluta de renda variable europea per Belgravia Beta.