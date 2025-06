Andbank repeteix com el banc amb millor ràting Fitch d'Andorra amb un 'BBB'

A MoraBanc li puja fins a 'BBB-' i manté un 'BBB-' per a Creand

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS)

Fitch Ratings ha confirmat la qualificació 'BBB' d'Andbank amb perspectiva estable, la qual cosa el converteix per segon any com el banc amb millor ràting d'Andorra, informa l'entitat en un comunicat.

L'agència de qualificació destaca com a factors clau per a aquesta valoració la presència internacional del banc, la seva escala de negoci --superior que la de les altres entitats andorranes--, un perfil de risc moderat, la bona qualitat dels actius, una adequada rendibilitat, una adequada capitalització i la gestió conservadora de la liquiditat.

En l'informe, Fitch també destaca l'especialització en banca privada d'Andbank, el banc andorrà amb més presència internacional, i posa en valor la bona evolució de la filial espanyola i el "ràpid creixement" del neobanc MyInvestor.

CREAND

D'altra banda, l'agència ha confirmat a Creand Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini 'BBB-' amb perspectiva estable, la qual cosa posa de manifest la bona rendibilitat de l'entitat i destaca la millora del seu benefici operatiu, ha informat el banc en un comunicat.

Un altre aspecte positiu és la capitalització del banc, en assenyalar que la seva ràtio de solvència proporciona un "coixí de capital adequat" per al model de negoci del banc i els requisits regulatoris als quals està sotmès.

MORABANC

Fitch també ha fet pública la valoració sobre MoraBanc, l'única entitat del país que millora en passar a 'BBB-' amb perspectiva positiva gràcies a les expectatives de l'agència que el model de negoci es beneficiï d'una internacionalització més gran, tenint en compte el creixement a Espanya amb l'adquisició de Tressis.

Alhora, destaquen la seva "consolidada franquícia nacional" que contribueix a una sòlida generació de beneficis, a més dels adequats controls de riscos del banc, la seva bona rendibilitat i qualitat d'actius, la seva gestió conservadora del capital i la seva adequada gestió de la liquiditat.

ECONOMIA ANDORRANA

Finalment, de manera general Fitch Ratings recorda en les seves avaluacions que l'economia d'Andorra és "resilient", però massa petita i que l'activitat bancària està concentrada en massa poques entitats.

També assenyala, com ja ha fet en altres ocasions, que al Principat hi ha garanties i suports estatals per als bancs en cas de necessitat, però no un prestador d'última instància, i considera positiu l'eventual acord amb la UE.