Andbank rep la qualificació d'"excel·lent" per part de Sustainable Fitch

És el primer grup bancari andorrà que obté el reconeixement

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)

Sustainable Fitch ha emès la seva segona 'Second Party Opinion' (opinió externa independent) sobre el marc de finançament verd del grup Andbank, considerant-lo "excel·lent" i alineat amb els principis de Bons Verds de l'ICMA 2021 (amb l'apèndix I de juny del 2022).

Segons ha informat Andbank en un comunicat, és el primer grup bancari andorrà que obté una qualificació Sustainable Fitch en aquest àmbit.

L'entitat ha desenvolupat el seu primer marc de finançament verd per donar suport a projectes verds, contribuint així a generar un impacte ambiental positiu i demostrant el seu compromís amb les finances sostenibles i la seva visió global d'integrar la sostenibilitat dins el seu model de negoci.

El Marc del grup Andbank inclou tres categories ecològiques: transport net, energies renovables i edificis ecològics, que en la seva majoria s'ajusten plenament als criteris de contribució substancial de la taxonomia de la UE per a la mitigació del canvi climàtic.

Aquestes categories verdes inclouen projectes que es preveu que contribueixin, tant a Espanya com a Andorra, a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle per fer front al canvi climàtic com a part de l'Acord de París.

El Marc està dissenyat per garantir la transparència, amb una opinió independent sobre l'assignació dels ingressos, destaca el banc.

Des del grup bancari han recordat que l'entitat va tancar el 2024 amb un increment del benefici del 14,9%, superant els 46 milions d'euros, i amb un volum de negoci de 52.362 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 26,1%.