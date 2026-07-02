Andbank rep els 33 joves que participaran aquest estiu en el seu Trainee Program

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
Andbank ha rebut aquest dijous els 33 joves que aquest any participaran en el programa de pràctiques d'estiu, emmarcat en el 12è Andbank Trainee Program, informa en un comunicat.
Del total, 17 s'incorporaran a les oficines d'Andorra, mentre que la resta reforçarà els equips de serveis centrals en diferents àrees operatives i de suport.
Els participants s'integraran en el dia a dia dels diferents departaments, compartint l'activitat amb els equips professionals de l'entitat per conèixer el funcionament del sector bancari i donar suport a l'activitat del banc durant el període estival.
La directora global de Recursos Humans d'Andbank, Flora Tomé, ha afirmat que el Trainee Program és una aposta pel talent jove, amb "no només experiència pràctica, sinó també formació i acompanyament".
En les anteriors edicions, més de 230 estudiants han participat en aquesta iniciativa, que va néixer amb l'objectiu de promoure el talent jove i potenciar la seva ocupabilitat.