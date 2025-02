Andbank renova el seu conveni de patrocini amb el pilot Frank Porté fins al 2026

ANDORRA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Andbank ha renovat el seu conveni de patrocini amb el pilot Frank Porté fins al 2026, un acord que s'afegeix a altres accions de l'entitat per "donar suport a l'esport andorrà", ha informat el banc en un comunicat aquest dimarts.

La directora de Banca País, Maria Suárez, i el mateix Porté han formalitzat la signatura de l'acord a la seu central d'Andbank aquest mateix dimarts.

L'esportista, que enguany ha fet el canvi d'especialitat de l'F4 a la Porsche Carrera Cup, ha afirmat que és un honor per a ell poder tenir el suport d'una entitat "tan dinàmica al país com Andbank", i ha dit que és un estímul per continuar treballant i assolir els seus objectius.

Suárez ha assegurat que Porté representa "una sèrie de valors com l'esforç, la constància i la il·lusió" amb els quals, ha dit, se senten molt identificats.

Andbank també és patrocinador de l'esquiador Irineu Esteve; l'atleta Nahuel Carabaña; els jocs dels petits Estats d'Europa Europa 2025; la Federació Andorrana de Natació (FAN); la Federació Andorrana de Gimnàstica i la prova ciclista la 'Purito' Andorra, entre d'altres.