Andbank renova el patrocini amb l'Associació Andorrana de Pitch&Putt per a la temporada 2026

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
Andbank ha renovat el patrocini amb l'Associació Andorrana de Pitch&Putt per a la temporada 2026, ha informat en un comunicat aquest dijous.
D'aquesta manera, l'entitat reafirma "el seu suport al foment de l'esport, a la projecció esportiva i turística d'Andorra", i al desenvolupament de la pràctica d'aquest esport.
El conveni permetrà a l'associació continuar "desenvolupant un ampli calendari d'activitats i competicions durant el 2026", com el Campionat Nacional d'Andorra, l'Open d'Andorra o el torneig 5 Nations.