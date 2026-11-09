Andbank, millor entitat de banca privada d'Andorra segons The Banker i PWM

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
Andbank ha estat reconeguda com la millor entitat de banca privada d'Andorra en els Global Private Banking Awards 2026, organitzats per The Banker i Professional Wealth Management (PWM), del grup Financial Times.
Els guardons reconeixen "l'excel·lència de les entitats de banca privada" d'arreu del món a partir de l'avaluació dels seus resultats quantitatius i qualitatius, informa el banc en un comunicat aquest dilluns.
Entre els aspectes analitzats hi ha el creixement i els resultats de les entitats, les principals fites i transformacions de l'últim exercici i l'evolució del model de negoci i inversió.
Així, el guardó "reconeix el fort creixement" del grup en l'últim any, que va tancar amb un volum de negoci de 66.150 milions d'euros, un 26,3% interanual més.
El premi s'afegeix als de banca privada amb més creixement i entitat amb la millor xarxa d'agents financers en els Premis Banca Privada 2026 de Citywire.