Andbank llança el fons Return Stacked Apex FIL amb l'objectiu de superar el mercat global

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
Andbank Wealth Management ha presentat el fons Return Stacked Apex FIL, que té com a objectiu aprofitar "l'equilibri i la resiliència de la inversió tot terreny" per superar el mercat global, informa aquest dilluns.
El fons està gestionat per Rafael Ortega, dins el marc de Return Stacked Portfolios, un projecte de la gestora especialitzat en carteres i fons d'inversió tot terreny.
El banc ha explicat que la filosofia d'inversió basada a combinar diversificació estructural i eficiència en capital, dissenyada per buscar rendibilitats superiors sense un augment proporcional dels riscos d'invertir.
El fons està dissenyat per oferir un euro d'exposició a renda variable global indexada i un euro d'exposició a una cartera d'actius i estratègies diversificadores amb alt potencial de retorn per cada euro invertit.
El fons està disponible per a inversors qualificats a través d'Andbank i del roboadvisor de MyInvestor, amb mínims de 150 euros.