Andbank i l'atleta olímpic andorrà Nahuel Carabaña acorden un patrocini per 4 temporades

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

Andbank ha presentat aquest dimecres un conveni amb l'atleta olímpic andorrà Nahuel Carabaña per patrocinar-lo quatre temporades fins al 2028, informa el banc en un comunicat.

Carabaña ha desitjat durant l'acte que la seva trajectòria continuï en la mateixa línia per aconseguir els millors resultats, "com per exemple entrenaments fora del país o estar amb atletes d'alt nivell".

L'atleta ha definit com un somni haver representat Andorra en els JJOO de París i ara es marca més objectius, com els Jocs dels Petits Estats, els World Athletics Championships de Tòquio 2025, l'Europeu Absolut de Birmingham 2026, els World Athletics Championships de la Xina 2027 i els JJOO de Los Angeles 2028, i aspira a formar part d'una Diamond League, la millor lliga d'atletisme del món.

MARIA SUÁREZ

Hi han estat el president de la FAA, Josep M. Missé, i també la directora de banca país d'Andbank, Maria Suárez, que ha destacat que l'entitat fa molt que dona suport a l'esport i als esportistes de nivell: "Volem dipositar confiança en un dels atletes amb més carisma del país, que a més és un gran referent i un bon exemple".

Entre la resta d'accions de l'entitat per fer costat a l'esport andorrà hi ha el patrocini dels Jocs dels Petits Estats d'Europa a Andorra 2025, el fondista Ireneu Esteve, la prova ciclista 'Purito' Andorra i l'equip ciclista Andona.