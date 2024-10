Andbank i l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar acorden potenciar la formació en gestió

L'objectiu és actualitzar coneixements sobre inversions i mercats

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Andbank i l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar (Ascef) han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de "potenciar la formació dels socis en qüestions relacionades amb els mercats financers, inversions i gestió del patrimoni familiar".

El conveni, signat pel president de l'Ascef, Jaume Alsina, i la directora global de la unitat Family Office de Grup Andbank, Nely Mayoral, contempla la posada en marxa d'una sèrie d'esmorzars formatius en els quals diversos experts impartiran sessions sobre qüestions d'interès per a les empreses familiars, informen aquest dijous en un comunicat conjunt.

En aquestes sessions s'abordarà com gestionar el binomi empresa i patrimoni, els avantatges de comptar amb una 'family office' i les seves possibles formes d'organització, inversions en economia real, novetats fiscals o els beneficis de la diversificació patrimonial.

ACTUALITZAR CONEIXEMENTS

Alsina ha destacat l'aportació d'aquest conveni: "Gràcies a aquest acord i al saber i experiència d'Andbank podrem reforçar les nostres famílies empresàries en la gestió de patrimonis, fomentant el coneixement relacionat amb les inversions i els mercats".

Per Mayoral, "en l'àmbit de la gestió del patrimoni familiar, sempre hi ha aspectes sobre els quals continuar reflexionant i formant-se perquè tant els mercats financers, les normatives fiscals com les inversions són temes molt vius sobre els quals cal actualitzar-se".

ANDBANK I ASCEF

Andbank compta amb un volum de patrimoni de 28.000 milions d'euros i, a través de la seva xarxa de centres de banca privada i agents financers, l'entitat cobreix tot Espanya, i a Catalunya compta amb centres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Ascef, creada el 1998, està formada per empreses familiars representatives del teixit empresarial català compromeses amb l'ocupació, el territori i la sostenibilitat.