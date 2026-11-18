La Fundació AndUp presenta una convocatòria que estarà oberta fins al 10 de desembre
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
La Fundació AndUp, impulsada per Andbank juntament amb Andorra Telecom i altres patrons del món emprenedor, presenta l'AndUp Investors Day 2027, un programa destinat a connectar start-ups amb inversors professionals.
La convocatòria, oberta fins al 10 de desembre, permetrà seleccionar 10 start-ups amb tracció comercial demostrada, potencial de creixement i interès a captar inversió privada, que tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes davant una selecció d'inversors amb experiència en el finançament i desenvolupament d'empreses innovadores, informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
Amb aquest programa, AndUp fa un pas endavant i aposta per un esdeveniment que vol reforçar les connexions entre l'ecosistema emprenedor i el sector inversor, facilitant que empreses de base tecnològica amb potencial puguin accedir a capital, coneixement especialitzat i relacions estratègiques per afrontar noves etapes de creixement.
PITCH DAY
Després d'una primera fase d'avaluació, les start-ups preseleccionades participaran en un Pitch Day el 19 de gener del 2027, durant el qual presentaran els seus projectes davant un comitè integrat per professionals d'Andbank i experts de l'àmbit empresarial, emprenedor i inversor.
D'aquesta jornada en sortiran les 10 start-ups seleccionades, que participaran en l'AndUp Investors Day, previst el 16 de gener del 2027, a les 16 hores, a la sala de conferències d'Andbank, on els negocis emergents presentaran les seves oportunitats d'inversió davant els inversors professionals de la xarxa AndUp.
A més de les connexions, les start-ups seleccionades podran accedir a mentories especialitzades i a acompanyament estratègic per part de professionals amb experiència empresarial i inversora, a més d'ampliar la seva xarxa de contactes dins la xarxa AndUp.
El programa també preveu oportunitats de visibilitat internacional, com la possibilitat de donar a conèixer els seus projectes durant el 4YFN 2027.